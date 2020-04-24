Как соблюдать пост в Рамазан во время эпидемии коронавируса — Аббясов

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель Главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов дал совет правоверным мусульманам, как им соблюдать пост в режиме карантина и как быть, если по состоянию здоровья этого сделать не получается.

Из-за эпидемии коронавируса практически во всем мире ограничены массовые, в том числе религиозные мероприятия. Даже в священный месяц Рамадан (Рамазан), для посещения закрыты мечети, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Радио Как соблюдать пост в Рамазан во время эпидемии коронавируса — Аббясов

"Что касается поста, то Всевышний всегда нам дает испытание по нашим силам. Пост - это не наказание, а радость. Если же вы не можете по каким-то причинам в этот раз соблюдать воздержания, то это не будет считаться грехом. Вы можете восстановить свои силы для того, чтобы исполнить все надлежащие действия в следующий пост", — пояснил собеседник.

По словам Аббясова, верующие с пониманием относятся к таким мерам, неслучайно даже Мекка, Медины и Иерусалим закрыты для паломников на время пандемии.

По его словам, в связи с закрытием мечетей верующие превратили свои дома в молельни, а их семьи стали своего рода духовными общинами. Помогают укреплять дух мусульман и постоянные проповеди, которые, благодаря современным технологиям, можно дистанционно донести до широкого круга лиц.

Священный месяц Рамазан начался 24 апреля. О том, как его провести в новых непривычных реалиях, слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.