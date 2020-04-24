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Политолог Александр Коньков
Из личного архива Александра Конькова

"Кому война, а кому — мать родна": политолог оценил действия Украины в ООН

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200424/13996981/Komu-voyna-a-komu--mat-rodna-politolog-otsenil-deystviya-Ukrainy-v-OON.html

Отдельные страны считают, что их внутренние обиды и интересы превыше всеобщего согласия, заявил политолог Александр Коньков.

Радио
"Кому война, а кому — мать родна": политолог оценил действия Украины в ООН

Постпредство России при ООН назвало "кощунственной" позицию Украины, которая заблокировала в Генеральной ассамблее предложенную РФ резолюцию по борьбе с коронавирусом. Документ выступал за отказ от использования односторонних экономических санкций против развивающихся стран.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
© Sputnik / Владимир Трефилов
Журавлев: Запад надеется, что коронавирус усилит эффект от санкций
Российские дипломаты отметили, что Киев подрывает одно из возможных направлений международного сотрудничества в противостоянии COVID-19.

В дипмиссии подчеркнули: призыв к снятию принудительных экономических мер, которые ограничивают возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых украинским коллегам, по-видимому, нет дела.

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik отметил, что позиция Киева — это иллюстрация известной мысли "кому война, а кому — мать родна".

"В текущих условиях всеобщей пандемии, когда все останавливается и огромное количество вызовов стоит перед миром, блокируется резолюция, которая предлагает отставить в сторону распри в экономическом поле, санкции, чтобы за счет глобальной синергии, за счет укрепления связей помочь всем странам с поставками необходимого оборудования", — сказал политолог.

По его словам, блокировка резолюции — показатель и того, что инициатива по остановке конфликтов на период пандемии также не имеет перспектив, поскольку отдельные страны считают, что их внутренние обиды и интересы в данном случае превыше всеобщего согласия.

"Это печально, и это не отражает глобальный настрой преодолеть накопившиеся конфликты и попробовать начать жизнь с чистого листа", — отметил Коньков.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.




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