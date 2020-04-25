Подкаст "Это надолго": как перестать чувствовать вину перед детьми

Правильно ли я воспитываю своего ребенка? Хороший ли я родитель? Что делать, если я не могу дать детям все самое лучшее? Что про меня скажет сын, когда вырастет?

Радио Подкаст "Это надолго": как перестать чувствовать вину перед детьми

Родительство и вина — неразделимые понятия? Что и кто заставляет нас чувствовать вину и стремиться к бессмысленным идеалам? Реально ли избавиться от сомнений, что воспитываешь ребёнка неправильно?

Об этом Настя и Лина спрашивают психолога и гештальт-терапевта Веронику Золотову.

2:00 что такое родительская вина

5:10 почему мы всё время кому-то что-то должны

7:00 почему нормально совершать ошибки и не быть "идеальным" родителем

8:00 "я не достоин быть счастливым": как ребёнок приносит свою вину во взрослую жизнь

10:24 как соцсети идеальных мам провоцируют вину у других

13:50 кто такая "достаточно хорошая мама"

16:50 в чем главная ошибка воспитания современных детей

18:45 как объяснить ребёнку, что не можешь ему что-то дать

22:00 как делать с чувством вины, если проводишь с детьми мало времени

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