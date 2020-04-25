Подкаст "Это надолго": как перестать чувствовать вину перед детьми

Родительство и вина — неразделимые понятия? Что и кто заставляет нас чувствовать вину и стремиться к бессмысленным идеалам? Реально ли избавиться от сомнений, что воспитываешь ребёнка неправильно?
Об этом Настя и Лина спрашивают психолога и гештальт-терапевта Веронику Золотову.
2:00 что такое родительская вина
5:10 почему мы всё время кому-то что-то должны
7:00 почему нормально совершать ошибки и не быть "идеальным" родителем
8:00 "я не достоин быть счастливым": как ребёнок приносит свою вину во взрослую жизнь
10:24 как соцсети идеальных мам провоцируют вину у других
13:50 кто такая "достаточно хорошая мама"
16:50 в чем главная ошибка воспитания современных детей
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22:00 как делать с чувством вины, если проводишь с детьми мало времени
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