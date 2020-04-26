"Страхи/Ошибки": как разорвать созависимые отношения

Бояться и ошибаться - это нормально. В первом случае мы растем, превозмогая свои опасения, во втором - учимся. Психолог разъясняет суть самых популярных ошибок и дал несколько советом о том, как выйти из пике.

Радио Подкаст "Страхи/Ошибки": как разорвать созависимые отношения

Как правило, термин "созависимость" часто используют для отношений, где у одного из партнеров есть серьезная и вредная зависимость: алкогольная, наркотическая, игровая… Но это не всегда так. Зависимость может быть и эмоциональной, и социальной, и финансовой и даже физической. Когда оба партнера одержимы друг другом, или, например, один зависит от другого, а второй считает себя его "спасителем" и упивается властью над ним. Так где заканчивается любовь и начинается созависимость?

Специалисты разбираются, чем отличаются зависимость от привязанности? Какие типы созависимых отношений существуют? По каким признакам понять, что вы находитесь именно в таких отношениях?

Вместе с клиническим психологом, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской, психологом, коучем Сергеем Насибяном и Валерией, которая долго была в созависимых отношениях, разбираемся, можно ли вырваться из этого круга и как себе помочь?

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