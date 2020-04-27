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Андрей Кошкин
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Кошкин: США не в состоянии везде быть первыми

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200427/14006214/Koshkin-SShA-ne-v-sostoyanii-vezde-byt-pervymi.html

В ряде сфер, в том числе и в сфере высоких ядерных технологий, США стремятся вытеснить Россию и Китай и остаться монополистом на мировом рынке.

Радио
Кошкин: США безуспешно стремятся вытеснить Россию и КНР из сферы ядерных технологий

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова Андрея Кошкина, США сегодня делают все, чтобы остаться лидером на планете, быть жандармом мира.

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Именно с этой целью, считает политолог, готовятся документы, свидетельствующие о стремлении США, к примеру, в сфере высоких ядерных технологий вытеснить Россию и Китай и остаться монополистом на мировом рынке.

Но нужно понимать, что такие заявления не отражают действительности.

Фрагмент Капитолия Вашингтона
© Sputnik / Игорь Михалев
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"США не в состоянии везде быть первыми - это мы видим и по результатам борьбы с коронавирусной инфекцией, которую победить в США не могут и не являются примером для других государств," - подчеркнул Кошкин.

В других сферах США также упускают инициативу. Россия и Китай сегодня успешно осваивают высокотехнологичные сферы. Так что потуги тех, кто пишет подобного рода документы, сводятся лишь к пропагандистским попыткам еще раз напомнить, что США когда-то были в режиме однополюсного мира, но сегодня эта модель рассыпается.




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