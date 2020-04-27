Эксперт о том, как пандемия коронавируса изменит нашу жизнь

Президент блокчейн-ассоциации и член экономического совета при президенте Молдовы Вячеслав Кунев рассказал, как изменится общество после выхода из карантина и перезапуска экономик во всех странах.

Радио Кунев: как изменится наша жизнь после пандемии

В ближайшем будущем произойдут кардинальные изменения в сферах, которые сильнее всего пострадали во время пандемии: транспортная отрасль, туризм, HoReCa, организация массовых мероприятий, считает президент блокчейн-ассоциации Молдовы, член экономического совета при президенте РМ Вячеслав Кунев.

По его мнению, все эти отрасли будут восстанавливаться очень медленно, поскольку в нынешних условиях им не приходится рассчитывать на щедрые инвестиции.

Кроме того, Кунев считает, что государства постепенно начнут переходить к дистанционному контролю за здоровьем граждан.

"Скоро будут цифровые медицинские паспорта и различные подобные системы. Задача будет стоять такая, чтобы система здравоохранения получала информацию о том, что человек заболел до того, как он это почувствует", — заявил Кунев в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По его мнению, государства могут решить перейти к такой форме контроля, при которой граждане должны будут носить некие устройства, позволяющие отслеживать состояние их здоровья. Когда возникают пандемии, только подобные программные продукты позволяют держать ситуацию под контролем, подчеркнул Кунев.

Также нас ждет всплеск интереса к онлайн-образованию, отметил эксперт.

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