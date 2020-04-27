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Главный акушер-гинеколог Российской Федерации Лейла Адамян
© Sputnik / Владимир Трефилов

Главный акушер-гинеколог РФ рассказала, опасен ли коронавирус для беременных

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200427/14011884/Glavnyy-akusher-ginekolog-RF-rasskazala-opasen-li-koronavirus-dlya-beremennykh.html

Женщины, которые ждут ребенка, должны соблюдать все меры предосторожности в два раза тщательнее, отметила академик РАН, главный акушер-гинеколог Минздрава России Лейла Адамян.

Радио
Главный акушер-гинеколог РФ рассказала, опасен ли коронавирус для беременных

У беременных женщин увеличивается объем циркулирующей крови, повышается потребность в кислороде, происходят различные иммунные изменения, поэтому они должны находиться в группе риска, сказала главный акушер-гинеколог РФ Лейла Адамян.

Особенно внимательными следует быть женщинам, находящимся во втором-третьем триместре, отметила она.

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"Этот вирус не страшен для беременных, которые по сути здоровы. Но он опасен для будущих мам, которые имеют различные заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, хроническую пневмонию, диабет, нейроэндокринные нарушения, онкологические заболевания", — сказала Адамян в эфире радио Sputnik.

При этом она отметила, что зараженная женщина вполне может родить здорового малыша. Доказательств воздействия вируса на плод нет. 

"Как правило, даже у больных с положительным коронавирусным статусом ребенок рождается здоровым", — заявила Адамян.

"Нет доказательств вертикальной передачи инфекции от матери к плоду. Более того, нет ни одного сообщения о том, что COVID-19 вызывает тератогенные изменения", — сказала она.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
женщина, здоровье, пандемия, беременность, коронавирус



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