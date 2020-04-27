Главный акушер-гинеколог РФ рассказала, опасен ли коронавирус для беременных

У беременных женщин увеличивается объем циркулирующей крови, повышается потребность в кислороде, происходят различные иммунные изменения, поэтому они должны находиться в группе риска, сказала главный акушер-гинеколог РФ Лейла Адамян.
Особенно внимательными следует быть женщинам, находящимся во втором-третьем триместре, отметила она.
При этом она отметила, что зараженная женщина вполне может родить здорового малыша. Доказательств воздействия вируса на плод нет.
"Как правило, даже у больных с положительным коронавирусным статусом ребенок рождается здоровым", — заявила Адамян.
"Нет доказательств вертикальной передачи инфекции от матери к плоду. Более того, нет ни одного сообщения о том, что COVID-19 вызывает тератогенные изменения", — сказала она.
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