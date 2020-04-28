Эксперт: цены на нефть останутся низкими еще долго

Радио Вайсберг - У берегов США зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров

В результате перенасыщения рынка нефти в хранилищах ощущается нехватка места. Поэтому трейдеры вынуждены арендовать танкеры и хранить в них сырье, считает директор Аналитического департамента инвесткомпании "Регион " Валерий Вайсберг.

У берегов Калифорнии на протяжении нескольких дней скопились десятки нефтяных танкеров. Такая же ситуация сложилась у берегов Южной Африки и Мальты. В акваторию продолжают прибывать новые суда. У порта Лонг-Бич встали на якорь 27 танкеров.

"Ситуация довольно ожидаемая. Логично, что количество танкеров растет, и они будут находиться там, пока ситуация с избыточными запасами не начнет улучшаться. Но, учитывая, что мы постепенно переходим к стадии снижения добычи, и одновременно восстанавливается экономическая активность, можно предположить, что кризисного сценария, при котором мест для хранения нефти вообще не останется, мы избежим", - заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, ситуация в мае ожидается довольно напряженная, не только крупные, но и более мелкие танкеры будут задействованы в качестве средств хранения. В этой ситуации рынок будет довольно напряженным, и цены на нефть останутся достаточно низкими.