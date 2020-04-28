Андрей Грозин о перспективах сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС

Радио Андрей Грозин о перспективах сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС

Коронавирус показал, что ни одно государство, каким бы сильным, мощным и экономически развитым оно ни было, не застраховано от эпидемий, отметил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

"Для Узбекистана нынешняя ситуация предполагает совершенно новые стартовые условия, в том числе и по переговорным позициям и вступлению в международные экономические организации, участию в региональнальных, межрегиональных объединениях. И, естественно, открываются новые возможности партнерства в рамках Евразийского экономического союза", — сказал Грозин.

По его мнению, для республики сейчас стала актуальной проблема четкого понимания, какие следует ожидать плюсы и минусы от участия в тех или иных договорных обязательствах для экономики и, может быть, политической системы.

"В связи с пандемией наступил момент истины, когда авторитетное экспертное мнение становится особенно важным. Мне кажется, что именно от того, насколько хорошо узбекские коллеги поработают, во многом зависит как минимум ближайшее будущее страны, — заявил Андрей Грозин. — Любой кризис вскрывает новые возможности. Другой вопрос — воспользуется Узбекистан ими или нет. Но это уже зависит от политической воли и прозорливости руководства".

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