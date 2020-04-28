Андрей Грозин о перспективах сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС

Коронавирус показал, что ни одно государство, каким бы сильным, мощным и экономически развитым оно ни было, не застраховано от эпидемий, отметил руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
По его мнению, для республики сейчас стала актуальной проблема четкого понимания, какие следует ожидать плюсы и минусы от участия в тех или иных договорных обязательствах для экономики и, может быть, политической системы.
"В связи с пандемией наступил момент истины, когда авторитетное экспертное мнение становится особенно важным. Мне кажется, что именно от того, насколько хорошо узбекские коллеги поработают, во многом зависит как минимум ближайшее будущее страны, — заявил Андрей Грозин. — Любой кризис вскрывает новые возможности. Другой вопрос — воспользуется Узбекистан ими или нет. Но это уже зависит от политической воли и прозорливости руководства".
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