Шахиноглу о возможности реформ в ВОЗ: Запад будет требовать изменений

Радио Эльхан Шахиноглу: главным финансистом ВОЗ были именно Штаты

Президент США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласились в необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Политолог Эльхан Шахиноглу отметил: этот разговор свидетельствует о том, что европейские страны поддерживают Вашингтон.

"Президент Трамп обвинил ВОЗ в том, что она не вовремя отреагировала на распространение коронавируса в Китае, и прекратил ее финансирование. Главным финансистом ВОЗ были именно Штаты. Поэтому думаю, что после окончания пандемии ведущие страны Запада будут требовать от ВОЗ реформ и изменений", — сказал политолог Sputnik Азербайджан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.