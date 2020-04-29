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Политолог Эльхан Шахиноглу, архивное фото
© Sputnik / Murad Orujov

Шахиноглу о возможности реформ в ВОЗ: Запад будет требовать изменений

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200429/14022703/Shakhinoglu-o-vozmozhnosti-reform-v-VOZ-Zapad-budet-trebovat-izmeneniy.html

Политолог Эльхан Шахиноглу прокомментировал договоренность президентов США и Франции реформировать Всемирную организацию здравоохранения.

Радио
Эльхан Шахиноглу: главным финансистом ВОЗ были именно Штаты

Президент США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласились в необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 

© Sputnik / Илья Питалев
Трамп обвинил ВОЗ в масштабах пандемии, которая охватила США
Политолог Эльхан Шахиноглу отметил: этот разговор свидетельствует о том, что европейские страны поддерживают Вашингтон.

"Президент Трамп обвинил ВОЗ в том, что она не вовремя отреагировала на распространение коронавируса в Китае, и прекратил ее финансирование. Главным финансистом ВОЗ были именно Штаты. Поэтому думаю, что после окончания пандемии ведущие страны Запада будут требовать от ВОЗ реформ и изменений", — сказал политолог Sputnik Азербайджан.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.

Теги:
Франция, США, пандемия, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения



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