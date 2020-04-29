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Народный артист СССР Василий Лановой
© Sputnik / Владимир Трефилов

Василий Лановой призвал 9 мая спеть на балконах "День Победы"

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (218)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200429/14026143/Vasiliy-Lanovoy-prizval-9-maya-spet-na-balkonakh-Den-Pobedy.html

Народный артист СССР, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" Василий Лановой рассказал, как в этом году можно провести традиционную акцию.

Радио
Василий Лановой призвал 9 мая спеть на балконах "День Победы"

Из-за пандемии Россия будет праздновать 75-летие Победы в особых условиях. Шествие "Бессмертного полка" предлагается провести не выходя из дома.

"Приближается самый главный, самый наш любимый праздник — День Победы. Я призываю всех вас, каждого, кому дорога память о солдатах Великой Отечественной войны, принять участие в акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате", — сказал легендарный актер Василий Лановой на онлайн-конференции, посвященной старту интернет-акции "Бессмертный полк — онлайн".

Девятого мая в 19.00 по Москве (21.00 по ташкентскому времени) пройдет минута молчания в память о тех, кто погиб в Великой Отечественной войне.

Лановой призвал все теле- и радиокомпании, радиостанции страны, цифровое телевидение, онлайн-каналы, ведущие трансляцию в Интернете, и другие средства массовой информации сделать этот день особенным.

Участники стартовавшей Всероссийской ежегодной акции Георгиевская ленточка
© Sputnik / Игорь Зарембо
Россияне получат "Георгиевскую ленточку", несмотря ни на что
Народный артист СССР предложил людям после минуты молчания послушать песню "День Победы", выйти на балконы своих квартир и домов с портретами погибших или прошедших войну предков.

"Слова и мелодия "Дня Победы" живут в сердце каждого из нас. Включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно. Вспомните всех тех, кто защитил мир, пожертвовав собой. О тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них. И вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню "День Победы", — сказал Лановой.

Напомним, в Узбекистане из-за пандемии коронавируса День памяти и почестей, отмечаемый 9 мая, тоже пройдет без массовых мероприятий и церемоний.

Представительство "Россотрудничества" в Узбекистане сообщило, что поддержало инициативу Всемирного координационного совета российских соотечественников по проведению акции "Бессмертный полк — без границ!" в онлайн-режиме. В этом же формате будет проведен конкурс детских рисунков "Рисуем Победу".

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (218)
Теги:
память, ветеран, история, Великая Отечественная война, День Победы



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