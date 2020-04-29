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Заместитель главы Россотрудничества Михаил Брюханов
Sputnik / Дильшода Рахматова

Брюханов объяснил правила конкурса в честь 75-летия Победы для стран СНГ

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200429/14027324/Bryukhanov-obyasnil-pravila-konkursa-v-chest-75-letiya-Pobedy-dlya-stran-SNG.html

Заместитель руководителя "Россотрудничества" Михаил Брюханов рассказал, зачем нужен конкурс для стран СНГ в честь 75-летия Победы и как он будет проходить на фоне пандемии коронавируса.

Радио
Брюханов рассказал, как пройдет конкурс в честь 75-летия Победы для стран СНГ

Брюханов отметил, что одна из настораживающих тенденций, существующих в сегодняшнем мире, — это фальсификация исторических событий.

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© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Замглавы "Россотрудничества" подчеркнул, что попыток изменить прошлое и переписать историю становится все больше, хотя есть государства, которые стремятся сохранить общую память о тех событиях и надежду на то, что этого больше никогда не повторится.

Брюханов привел в пример Австрию и Германию.

Он также отметил, что "Россотрудничество" в этом году планировало провести 500 мероприятий посвященных 75-летию Победы, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы.

В этом году все проекты пройдут в онлайн-формате. Один из них называется "Победа одна на всех".

"Этот проект ориентирован на учащуюся молодежь, в основном, из стран СНГ. Это своего рода международный конкурс по изучению собственной истории", - рассказал Брюханов.

Суть в следующем: школьники ищут в местах своего проживания героические факты, какие-то неизвестные страницы истории, делают по этим материалам презентации. Лучшие из них будут отправлены на конкурс.

В прошлом году 30 участников получили в качестве награды поездку на целый месяц в пионерский лагерь у моря.




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