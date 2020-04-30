Захарова рассказала, как дипломаты поздравят с 9 мая ветеранов за рубежом

Мария Захарова заявила, что все акции ко Дню Победы будут проведены онлайн, например, "Бессмертный полк", или посредством разнообразного контента в медиапространстве.

Радио Захарова об изменениях в программе празднования Дня Победы

Несмотря на сложные обстоятельства, связанные с распространением в мире коронавирусной инфекции, вопреки введенным практически повсеместно в мире карантинным мерам дипломатические представительства России продолжают работу по подготовке празднования 75-летия Победы, адаптируя мероприятия к текущим условиям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

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Отметим, в связи с принятыми мерами по борьбе с пандемией журналисты задавали вопросы дистанционно.

Захарова отметила, что на сегодня уже пересмотрены графики многих мероприятий, коллективных акций, торжественных приемов, церемоний возложения венков к воинским мемориалам и др. Посольства намерены проводить все эти акции онлайн, например, "Бессмертный полк", или посредством разнообразного контента в медиапространстве.

Кроме того, будет организовано индивидуальное награждение ветеранов с выездом представителей загранучреждений МИД России и отправка медалей по почте.

"Все это делается в строгом соответствии с эпидемиологической обстановкой и теми предписаниями, которые сделаны местными властями за рубежом. В данном случае, безусловно, мы сделаем так, чтобы с одной стороны наши ветераны за рубежом отметили этот праздник, знали о том, что в России этот праздник отмечается как всегда широко, о них помнят, дань памяти их подвигу жива. Но при этом максимальное внимание стоит уделить сохранению их здоровья", ― отметила она.

В этом году парад Победы 9 мая не состоится из-за пандемии COVID-19. Об этом 16 апреля заявил на встрече с членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поручил силовым ведомствам изменить график проведения праздничного парада и отложить другие намеченные мероприятия.

Между тем речь не идет об отмене праздничного мероприятия. По словам Путина, все торжества, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", пройдут позже в 2020 году.