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Новикова: на наших глазах происходит передел мирового порядка
© Sputnik /

Новикова: если все будет на цифровых технологиях, человек станет не нужен

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200501/14038955.html

Цифровые технологии ведут к тому, что человек становится лишним, меняется сама суть экономики, считает доктор экономических наук, профессор Ирина Новикова.

 

Радио
Новикова: на наших глазах происходит передел мирового порядка

Как отметила Ирина Новикова в комментарии для радио Sputnik Беларусь, эпоха посткапитализма, которую анонсируют не первый год, действительно наступает, мировая экономика перестраивается.

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© Foto : Alexey Napalkov
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"Смотрите, что делает Китай: он начинает скупать сланцевую отрасль в США, "подкапывается" под доллар, это первое. Второе, они запустили цифровой юань. Мир будет развиваться дальше, глобализация сохранится. Но ее модель изменится. Если до недавнего времени разбрасывались филиалы по всему миру и, соответственно, формировался финансовый каркас, то сейчас в связи с цифровизацией начинают отказываться от этого пути. И Трампу, судя по всему, его умные финансовые консультанты подсказали, что нужно создавать новую промышленность внутри страны на новой технологической платформе", ― поделилась мнением доктор экономических наук.

Экономист подчеркивает, что новая модель будет создаваться через региональные группировки, через регионализацию. Но прямо сейчас на фоне пандемии тысячи людей остаются без работы, что вполне может спровоцировать еще и социальный взрыв.

"Даже если бы не было коронавируса, стоит помнить, что мы переходим к цифровой экономике. Цифровые технологии ведут к тому, что человек становится лишним, меняется сама суть экономики. Мы привыкли говорить, что экономика ― это труд, земля, капитал и предпринимательские способности. Но сейчас это все вытесняется. Если все будет на цифровых технологиях, труд человека будет не нужен", ― рассуждает Новикова.




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