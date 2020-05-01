Платонов: акция "Георгиевская ленточка" пройдет с учетом правил безопасности

Около 15 миллионов Георгиевских ленточек раздадут россиянам волонтеры в рамках 15-й ежегодной акции "Георгиевская ленточка" с 4 мая по 9 мая.

Радио Платонов об акции "Георгиевская ленточка": несмотря ни на что, объединит миллионы людей

В 2020 году акция "Георгиевская ленточка" будет проходить с 4 по 9 мая в онлайн и оффлайн форматах. Об особенностях акции в 2020 году рассказали участники онлайн-конференции.

Около 15 миллионов Георгиевских ленточек раздадут россиянам волонтеры в рамках 15-й ежегодной акции "Георгиевская ленточка" с 4 мая по 9 мая, сообщил заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов.

"Сегодня весь мир столкнулся с новыми вызовами, эти вызовы и самоизоляция внесли коррективы в наш привычный уклад жизни… "Акция и в этом году, мы надеемся, объединит миллионы людей по всей стране. Она пройдет традиционно при помощи волонтеров. В этом году, несмотря на самоизоляцию, планируется раздать порядка 15 миллионов лент. Естественно, будут соблюдаться во время раздачи все правила безопасности", - сказал Платонов в ходе онлайн-конференции.

Где можно получить георгиевскую ленточку >>

Напомним, 28 апреля стартовала юбилейная ежегодная акция "Георгиевская ленточка". В 2020 году акции "Георгиевская ленточка" исполняется 15 лет.