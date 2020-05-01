"Сидите дома". Алексей Свет о пациентах, медиках и ковид-диссидентах

Отвечает главный врач Первой городской больницы имени Пирогова, кардиолог Алексей Свет. Он подключается к видеозвонку из своего кабинета. Маску снимает только на время разговора. Ему то и дело приходят уведомления в мессенджеры, несколько раз прерывают звонками. Свет быстро отдает распоряжения, извиняется и продолжает интервью.
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