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"Сидите дома". Алексей Свет о пациентах, медиках и ковид-диссидентах

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200501/14041611.html

Как продолжают лечить больных не коронавирусом? Хватает ли медикам средств защиты? Почему ковид-больные умирают в одиночестве? Почему не все врачи идут в "ковидные" корпуса?

Радио
"Сидите дома". Алексей Свет о пациентах, медиках и ковид-диссидентах

Отвечает главный врач Первой городской больницы имени Пирогова, кардиолог Алексей Свет. Он подключается к видеозвонку из своего кабинета. Маску снимает только на время разговора. Ему то и дело приходят уведомления в мессенджеры, несколько раз прерывают звонками. Свет быстро отдает распоряжения, извиняется и продолжает интервью.

Как ему удается привлекать меценатов для помощи больнице? Почему 70% обхода занимает болтовня с пациентами? Что делать, чтобы врачи не заболели, и как быть, если все же заразились?

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