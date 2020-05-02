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Это надолго

Подкаст "Это надолго": до чего может довести онлайн-школа

Радио
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Тема:
Подкасты РИА (311)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200502/14042984/Podkast-Eto-nadolgo-do-chego-mozhet-dovesti-onlayn-shkola.html

В мессенджерах становятся вирусными аудиосообщения разъяренных родителей. В соцсетях вышли в топ мемы про онлайн-обучение.

Радио
"Это надолго": до чего может довести онлайн-школа

Пандемия показала, что мы не совсем готовы к школе на удаленке. Как дожить до конца учебного года?

Вместе с проектом поддержки родителей Family Tree разбираемся, почему так тяжело идет онлайн-обучение и сможет ли школа после карантина сделать работу над ошибками.

Как организовать уроки дома, когда никто к этому не готов ни эмоционально, ни физически? Какой будет школа после пандемии? Может ли за несколько недель ребенок безнадежно отстать от школьной программы и как потом восполнить пробелы?

Останется ли онлайн-обучение востребованным и после самоизоляции?

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Тема:
Подкасты РИА (311)
Теги:
Аудио, радио



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