Подкаст "Это надолго": до чего может довести онлайн-школа

В мессенджерах становятся вирусными аудиосообщения разъяренных родителей. В соцсетях вышли в топ мемы про онлайн-обучение.

Радио "Это надолго": до чего может довести онлайн-школа

Пандемия показала, что мы не совсем готовы к школе на удаленке. Как дожить до конца учебного года?

Вместе с проектом поддержки родителей Family Tree разбираемся, почему так тяжело идет онлайн-обучение и сможет ли школа после карантина сделать работу над ошибками.

Как организовать уроки дома, когда никто к этому не готов ни эмоционально, ни физически? Какой будет школа после пандемии? Может ли за несколько недель ребенок безнадежно отстать от школьной программы и как потом восполнить пробелы?

Останется ли онлайн-обучение востребованным и после самоизоляции?

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