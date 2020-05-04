Спасет ли дешевый бензин узбекский автопром — мнение эксперта

В Узбекистане дешевеет бензин АИ-80 и АИ-82. Член Совета при ГУ МВД России по Москве, вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин полагает, что эффект от такой акции будет незначительным, а поддержать автопром надо иными мерами.

В Узбекистане с конца марта постепенно снижают цены на низкооктановый бензин АИ-80, а также на АИ-92. Кроме того, власти пытаются стимулировать отечественный автопром за счет различных льгот и преференций. чтобы население даже в сложный период приобретало местные машины и поддержало тем самым промышленность.

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"Бензин сейчас дешевеет не только в Узбекистане и ЦА, такая же тенденция и в Европе, и США. Но напрямую такая политика вряд ли поможет производителям новых машин. Ставка на то, что люди откажутся от подержанных машин в сторону новых в кризис не совсем оправдана — напротив, люди будут искать возможности сэкономить. Да и для потребителей падение цен вряд поможет рядовым автомобилистам - бензин в Узбекистане большей частью импортный", — заметил Шапарин.

По мнению российского эксперта, снижение цен на топливо вряд ли значительным образом отразится на состоянии автомобильной отрасли.

Он добавил, что поддерживать автопром в таких условиях можно и другими способами, например, госзаказами, как это делается в России. Однако в ЦА пока таких мер не наблюдается.

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