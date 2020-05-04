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Шапарин Антон
© из личного архива Шапарина Антона

Спасет ли дешевый бензин узбекский автопром — мнение эксперта

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200504/14053802/Spaset-li-deshevyy-benzin-uzbekskiy-avtoprom--mnenie-eksperta.html

В Узбекистане дешевеет бензин АИ-80 и АИ-82. Член Совета при ГУ МВД России по Москве, вице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин полагает, что эффект от такой акции будет незначительным, а поддержать автопром надо иными мерами.

В Узбекистане с конца марта постепенно снижают цены на низкооктановый бензин АИ-80, а также на АИ-92. Кроме того, власти пытаются стимулировать отечественный автопром за счет различных льгот и преференций. чтобы население даже в сложный период приобретало местные машины и поддержало тем самым промышленность.

Радио
Спасет ли дешевый бензин узбекский автопром — мнение эксперта
По мнению российского эксперта, снижение цен на топливо вряд ли значительным образом отразится на состоянии автомобильной отрасли.

"Бензин сейчас дешевеет не только в Узбекистане и ЦА, такая же тенденция и в Европе, и США. Но напрямую такая политика вряд ли поможет производителям новых машин. Ставка на то, что люди откажутся от подержанных машин в сторону новых в кризис не совсем оправдана — напротив, люди будут искать возможности сэкономить. Да и для потребителей падение цен вряд поможет рядовым автомобилистам - бензин в Узбекистане большей частью импортный", — заметил Шапарин.

Автозаправочная станция
© Sputnik / Александр Кожохин
В Узбекистане снизилась стоимость бензина АИ-80
Он добавил, что поддерживать автопром в таких условиях можно и другими способами, например, госзаказами, как это делается в России. Однако в ЦА пока таких мер не наблюдается.

Эксперт: госдотации на бензин — палка о двух концах >>>

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Теги:
кризис, автопром, бензин, Узбекистан



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