Правосудов: при наращивании выработки энергии главное — найти покупателя

Узбекистан к 2030 году намерен в 2,5 раза увеличить энергетические мощности и вдвое нарастить производство электроэнергии. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов уверен, что первым делом необходимо обеспечить платежеспособных потребителей.

Радио Правосудов: при наращивании выработки энергии главное — найти покупателя

Кабмин Узбекистана принял проект Концепции обеспечения республики электроэнергии до 2030 года. В частности документ подразумевает модернизацию существующих мощностей. строительство новых объектов, а также совершенствование системы транспортировки электричества, учета и оплаты.

К 2030 году планируется увеличить мощности с 12,9 ГВт до 29,3 ГВт, а производство электроэнергии с 63,6 млрд кВт⋅ч до 120,8 кВт⋅ч.

Кроме того, Узбекистан намерен существенно сократить потребление природного газа.

По мнению эксперта, технологически и финансово обеспечить существенной прирост электроэнергии не проблема — главное, чтоб это было экономически оправдано.

"Нарастить можно и больше, вопрос в том, есть ли стабильный и платежеспособный потребитель. Инвесторы, которые вкладываются в эти проекты, должны понимать, что получат с этого прибыль. А значит электроэнергия должна быть достаточно дорогой для ее окупаемости в будущем", — заметил Сергей Правосудов.

Он подчеркнул, что возобновляемые источники энергии, например, солнечная, имею и свои издержки. Панели довольно дороги в производстве и эксплуатации, а погодные особенности не позволяют использовать их круглосуточно и с одинаковой эффективностью в течение всего года.

Что же касается углеводородного сырья, которым богат Узбекистан, то на фоне пандемии и экономического кризиса цены на топливо могут существенно упасть — этот нюанс также нужно учесть.

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