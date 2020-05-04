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Сергей Правосудов
© Foto : Из личного архива Сергея Правосудова

Правосудов: при наращивании выработки энергии главное — найти покупателя

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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (65)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200504/14055730/Pravosudov-pri-naraschivanii-vyrabotki-energii-glavnoe--nayti-pokupatelya.html

Узбекистан к 2030 году намерен в 2,5 раза увеличить энергетические мощности и вдвое нарастить производство электроэнергии. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов уверен, что первым делом необходимо обеспечить платежеспособных потребителей.

Радио
Правосудов: при наращивании выработки энергии главное — найти покупателя
Кабмин Узбекистана принял проект Концепции обеспечения республики электроэнергии до 2030 года. В частности документ подразумевает модернизацию существующих мощностей. строительство новых объектов, а также совершенствование системы транспортировки электричества, учета и оплаты.

Линии электропередачи
© Sputnik / Стрингер
Узбекистан планирует увеличить производство электроэнергии
К 2030 году планируется увеличить мощности с 12,9 ГВт до 29,3 ГВт, а производство электроэнергии с 63,6 млрд кВт⋅ч до 120,8 кВт⋅ч.

Кроме того, Узбекистан намерен существенно сократить потребление природного газа.

По мнению эксперта, технологически и финансово обеспечить существенной прирост электроэнергии не проблема — главное, чтоб это было экономически оправдано.

"Нарастить можно и больше, вопрос в том, есть ли стабильный и платежеспособный потребитель. Инвесторы, которые вкладываются в эти проекты, должны понимать, что получат с этого прибыль. А значит электроэнергия должна быть достаточно дорогой для ее окупаемости в будущем", — заметил Сергей Правосудов.

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Он подчеркнул, что возобновляемые источники энергии, например, солнечная, имею и свои издержки. Панели довольно дороги в производстве и эксплуатации, а погодные особенности не позволяют использовать их круглосуточно и с одинаковой эффективностью в течение всего года.

Что же касается углеводородного сырья, которым богат Узбекистан, то на фоне пандемии и экономического кризиса цены на топливо могут существенно упасть — этот нюанс также нужно учесть.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

 

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (65)
Теги:
Инвестиции, природный газ, Солнечная энергия, энергетика, Узбекистан



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