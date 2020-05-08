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Варвара Новикова
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Проректор российского института: закон РУз нарушает вуз с похожим названием

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200508/14083470/Prorektor-vuz-pod-nashim-imenem-narushaet-zakon-Uzbekistana.html

В интервью редакции Sputnik Узбекистан проректор вуза прокомментировала обвинения в нарушении национального законодательства.

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Проректор: вуз под нашим именем нарушает закон Узбекистана

После сообщений о том, что Восточно-европейский институт ведет незаконную деятельность на территории республики, корреспондент Sputnik Узбекистан связался с проректором вуза Варварой Новиковой.

В интервью редакции Новикова прокомментировала обвинение в нарушении национального законодательства, которое было размещено накануне на сайте Госинспекции по надзору за качеством образования в Узбекистане.

Проректор заявила, что Восточно-европейский институт обучает студентов только на территории России и не имеет отношения к тому учреждению, которое ведет деятельность под аналогичным названием.

Сейчас, по словам Новиковой, в вузе готовят опровержение в ответ на информацию, размещенную официальными надзорными органами республики.

Напомним, накануне в пресс-службе инспекции предупредили о том, образовательное учреждение, обучающее студентов в Термезе, работает без лицензии. Оказывая услуги дистанционно, оно не имеет соответствующего разрешения, и эти дипломы не признаются на территории Узбекистана.

Теги:
Термез, Узбекистан, ВУЗ, Россия



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