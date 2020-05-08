"Будет сенсация": Коротченко о военном авиапараде в честь Дня Победы в Москве

Военный обозреватель, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал о нескольких боевых самолетах, которые примут участие в воздушном параде Победы 9 мая.

Радио "Будет сенсация": Коротченко о военном авиапараде в честь Дня Победы в Москве

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет включать только воздушную часть.

Тем не менее, как отметил военный обозреватель и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, это позволит увидеть масштаб изменений, которые произошли за последние годы в оснащении Вооруженных сил России новыми видами техники.

"Была проведена плановая модернизация воздушного парка Военно-космических сил РФ, началась серийная поставка в строевые части современных многофункциональных боевых авиационных комплексов. В частности, были модернизированы ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Очень важно, что эти машины приобрели функции, ранее им не свойственные, а именно — выполнение миссий не только в интересах авиационной компоненты стратегических ядерных сил России, но и выполнение ударных задач и использованием обычных вооружений. И Ту-160, и Ту-95МС активно участвовали в сирийском кампании, причем выполняя как прицельное бомбометание, так и пуски крылатых ракет по целям, выявленным в качестве опорных пунктов террористических организаций. Также в этой миссии участвовали модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22МЗ", — сказал Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik

Также он отметил, что новым элементом российского парка вооружений является оснащение истребителей-перехватчиков Миг-31 перспективным авиационным комплексом "Кинжал". Это гиперзвуковая аэробаллистическая ракета, способная с высокой эффективностью поражать любые цели.

"Все эти машины примут участие в воздушной части парада Победы. Надеемся, погода будет благоприятствовать", — сказал эксперт.

Коротченко также отметил, что, несмотря на отмену сухопутной части парада 9 мая, в полном объеме торжественное мероприятие будет проведено, как только наладится эпидемиологическая обстановка.

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