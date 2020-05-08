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Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко
Фото из личного архива Александра Бутенко

Вирусолог оценил зонирование Узбекистана по риску распространения COVID-19

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (445)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200508/14090083/Virusolog-otsenil-zonirovanie-Uzbekistana-po-zonam-riska-COVID-19.html

Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко признал правильной стратегию Узбекистана, который постепенно выходит из коронавирусного карантина.

Узбекистан с 8 мая вводит зонирование по степени опасности распространения коронавирусной инфекции. В зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретных населенных пунктах будут приняты соответствующие меры и ограничения. Территории будут делиться на "красные", "желтые" и "зеленые".

Радио
Вирусолог оценил зонирование Узбекистана по риску распространения COVID-19
По мнению российского эксперта, это здравый подход, учитывая, что эпидемия в республике пошла на спад.

"Логично, что есть места, где риск и условия распространения вируса ниже. Например, отдаленные аулы или небольшие города, а также те населенные пункты, где не выявлено новых заболевших. Там же, где плотность населения высокая и большая миграция людей, конечно, нужны более строгие меры безопасности. В первую очередь это касается мегаполисов — Ташкента, Самарканда, других крупных центров", — отметил Бутенко.

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Говоря о международном опыте, он привел в пример Китай, откуда COVID-19 распространился по всему миру. По словам эпидемиолога. местные власти с учетом масштаба болезни сумели жесткими карантинными мерами сравнительно быстро справиться с болезнью.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (445)



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