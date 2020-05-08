Вирусолог оценил зонирование Узбекистана по риску распространения COVID-19

Узбекистан с 8 мая вводит зонирование по степени опасности распространения коронавирусной инфекции. В зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретных населенных пунктах будут приняты соответствующие меры и ограничения. Территории будут делиться на "красные", "желтые" и "зеленые".
"Логично, что есть места, где риск и условия распространения вируса ниже. Например, отдаленные аулы или небольшие города, а также те населенные пункты, где не выявлено новых заболевших. Там же, где плотность населения высокая и большая миграция людей, конечно, нужны более строгие меры безопасности. В первую очередь это касается мегаполисов — Ташкента, Самарканда, других крупных центров", — отметил Бутенко.
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