"Можем повторить", "Враг будет разбит" и другие фронтовые лозунги

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"Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами": эту фразу, вопреки расхожему мнению, первым произнес не Сталин и не Левитан. У истории лозунга "Отступать некуда, позади Москва" несколько версий: это призыв к героям-панфиловцам или первым так сказал Кутузов?
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На сегодняшний день в Узбекистане 1803 человек выздоровели. Читайте подробности - в нашем материале.
Владимир Тюрденев стал вторым человеком после президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва, кто сделал запись в данной книге.
Более 18 дней продлится онлайн-шествие героев Бессмертного полка России, следить за ним можно на нескольких интернет-площадках
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