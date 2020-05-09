"Можем повторить", "Враг будет разбит" и другие фронтовые лозунги

"Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами": эту фразу, вопреки расхожему мнению, первым произнес не Сталин и не Левитан. У истории лозунга "Отступать некуда, позади Москва" несколько версий: это призыв к героям-панфиловцам или первым так сказал Кутузов?

Радио "Можем повторить", "Враг будет разбит" и другие фронтовые лозунги

Как возник слоган "Можем повторить"? Есть версия, что такая надпись была оставлена на Рейхстаге в 1945 году. По интернет-форумам ходит такая фотография, но ее достоверность не подтверждена. А в песне, которую написал в 1955 поэт-фронтовик Михаил Дудин, звучало: "Если надо, повторим". Объясняем, как возникли военные лозунги, о которых до сих пор ведутся споры.

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