Как пережить изоляцию и не подорвать здоровье

Карантин разделил людей на два лагеря: тех, кому невыносимо в четырех стенах, и тех, кто наслаждается домом. В любом случае изоляция скажется на психологическом и физическом здоровье и тех и других. Как нарушение привычного режима влияет на иммунитет?

Радио Подкаст "Страхи/Ошибки": как пережить изоляцию и не подорвать здоровье

Ученые давно доказали негативное влияние изоляции на примере полярников и космонавтов. Однако сейчас она приносит пользу, поддерживая общий уровень здоровья населения. Тем не менее подготовиться к ее последствиям стоит каждому.

Как социальная депривация и ограничения физической активности влияют на иммунитет? Как его укрепить? Помогут ли в этом лимон, имбирь, чеснок и пробиотики? Какие заболевания возникают или обостряются в изоляции? Как лучше организовать свой день и наладить режим питания?

Вместе с иммунологом, аллергологом Виктором Гончаром и психологом, гештальт-терапевтом Вероникой Золотовой разбираемся, как уменьшить влияние изоляции на организм.

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