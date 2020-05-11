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Член корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков
© Foto : из архива автора

Эксперт объяснил, зачем США нужно оружие стран бывшего СССР

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200511/14104984.html

Специфические виды вооружения закупаются ради отработки боевых действий личного состава против конкретного противника, заявил военный эксперт Константин Сивков

Радио
Эксперт объяснил, зачем США нужно оружие стран бывшего СССР

Министерство обороны США намерено приобрести системы вооружения и боеприпасы, которые "производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока".

Отмечается, что старая советская техника нужна Штатам для проведения испытаний и учений, а также боевого применения.

Желание закупить оружие бывших советских республик обусловлено только одним намерением — отработать действия против определенного противника, считает заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. 

"Единственное, для чего им это может быть нужно, - для отработки боевых действий личного состава против конкретного противника", — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что за 30 лет с момента распада СССР американцы успели ознакомиться со всеми интересными им видами советского вооружения.

"Вооруженные силы СССР уже давно вывели свою военную технику из союзных республик и стран Восточного блока. Там давно ничего нет, кроме, пожалуй, бронетранспортеров БТР-60, которые распространены по всему миру в таком количестве, что никакой тайны не представляют. Все, что эти страны могли передать Пентагону, — давно передали", — отметил Сивков.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
СССР, США



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