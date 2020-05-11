Эксперт объяснил, зачем США нужно оружие стран бывшего СССР

Радио Эксперт объяснил, зачем США нужно оружие стран бывшего СССР

Министерство обороны США намерено приобрести системы вооружения и боеприпасы, которые "производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока".

Отмечается, что старая советская техника нужна Штатам для проведения испытаний и учений, а также боевого применения.

Желание закупить оружие бывших советских республик обусловлено только одним намерением — отработать действия против определенного противника, считает заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

"Единственное, для чего им это может быть нужно, - для отработки боевых действий личного состава против конкретного противника", — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что за 30 лет с момента распада СССР американцы успели ознакомиться со всеми интересными им видами советского вооружения.

"Вооруженные силы СССР уже давно вывели свою военную технику из союзных республик и стран Восточного блока. Там давно ничего нет, кроме, пожалуй, бронетранспортеров БТР-60, которые распространены по всему миру в таком количестве, что никакой тайны не представляют. Все, что эти страны могли передать Пентагону, — давно передали", — отметил Сивков.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.