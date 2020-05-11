Шурыгин: у ситуации с закрытием рынков из-за COVID-19 есть и плюсы

Какую пользу смогут извлечь продавцы из ситуации, связанной с ограничением оптовой торговли на рынках, рассказал глава Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин.

Радио Шурыгин: закрытие рынков из-за пандемии больше всего ударило по странам ЦА

Ввиду ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, многим учреждениям и предприятиям пришлось временно закрыться и приостановить свою деятельность.

Особенно сильно это отразилось на оптовой торговле. В частности, закрылись все вещевые рынки.

С данной ситуацией столкнулись оптовые продавцы практически во всех странах Центральной Азии, отметил Юрий Шурыгин. По его словам, то же самое произошло и в России. Иными словами, с серьезным вызовом столкнулись все продавцы рынков, где запрещена торговля.

Шурыгин отметил, что, конечно, первая реакция у всех шоковая, поскольку многие теряют единственный источник дохода. Однако несмотря на это, в сложившейся ситуации есть и положительные моменты, считает он.

"Для европейских компаний и многих российских оптовых продавцов достаточно широко развита интернет-торговля. Многие из продавцов, кто продавал вживую, смогли быстро перестроиться и перейти в онлайн-торговлю - сферу, когда заказы осуществляются через интернет, а доставка - домой через курьера", - отметил эксперт.

По его словам, в странах Центральной Азии люди не смогут в одночасье перестроиться и начать заказывать товары через интернет. Это придет через некоторое время, но пока что продавцам придется столкнуться с вынужденной временной паузой.

Покупатель-оптовик, как правило, рассчитывается за товар с производителем после реализации, а не в кредит. Это, в свою очередь, минимизирует финансовые риски для продавцов, в то время как спрос на товары будет по-прежнему высокий, добавил Шурыгин.

По его мнению, тот, кто первый сможет нащупать и освоить эти ниши, в краткосрочной перспективе сможет закрепиться на рынке.

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