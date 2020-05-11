14:44 11 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
© FOTO. Из личного архива

Серенко: Гани можно поздравить с политической победой над Абдуллой

Радио
Получить короткую ссылку
57 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200511/14105916.html

Почему Абдулла Абдулла спустя полгода после президентских выборов решил договориться с Ашрафом Гани, объяснил политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

По словам эксперта, в афганской политике существует определенная традиция - торговаться с победителем выборов.

Радио
Андрей Серенко прокомментировал решение проигравшего Абдуллы признать победу Гани
Политолог подчеркнул, что никогда ни один афганский политик не признает поражения на выборах, чтобы впоследствии торговаться.

"Когда стало понятно, что (Ашфар - ред.) Гани выиграет в первом туре, было также очевидно, что Абдулла Абдулла эти выборы не признает, чтобы торговаться с Гани из-за каких-то политических, может быть не только политических преференций", - сказал Sputnik Таджикистан политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

По его словам, бесконечно торг продолжаться не мог, ведь в аппарате Абдуллы работают тысячи людей. в том числе и его многочисленные родственники, влиятельные люди. Просто так их оставить на улицу, разумеется, политик не мог.

Омар Нессар
Из личного архива Омара Нессара
Нессар: главный оппонент Ашрафа Гани может сколотить широкую коалицию
"Очевидно только одно: в первую очередь, это признание Абдуллой Абдуллой доктора Ашфара Гани в качестве президента Афганистана. Соответственно, он должен будет признать результаты выборов, которые перед этим полгода оспаривал. Нельзя торговаться до бесконечности. Надо когда-то на что-то соглашаться", - добавил Серенко.

По мнению политолога, очень сильное давление на Гани и Абдуллу Абдуллу оказывали представители США, НАТО, ЕС, ООН и других международных структур.

Подробнее в радиоподкасте Sputnik Таджикистан.

Теги:
выборы, Ашраф Гани Ахмадзай, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Браденбургские ворота
Как выглядит парк Победы в Ташкенте после открытия — фоторепортаж
"День Победы" на десятках языках исполнили более 1 миллиона человек — видео
Военное прошлое завода ТАПОиЧ
Тыл – фронту: боевой путь завода ТАПОиЧ



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться