Серенко: Гани можно поздравить с политической победой над Абдуллой

Почему Абдулла Абдулла спустя полгода после президентских выборов решил договориться с Ашрафом Гани, объяснил политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

По словам эксперта, в афганской политике существует определенная традиция - торговаться с победителем выборов.

Радио Андрей Серенко прокомментировал решение проигравшего Абдуллы признать победу Гани

"Когда стало понятно, что (Ашфар - ред.) Гани выиграет в первом туре, было также очевидно, что Абдулла Абдулла эти выборы не признает, чтобы торговаться с Гани из-за каких-то политических, может быть не только политических преференций", - сказал Sputnik Таджикистан политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

Политолог подчеркнул, что никогда ни один афганский политик не признает поражения на выборах, чтобы впоследствии торговаться.

По его словам, бесконечно торг продолжаться не мог, ведь в аппарате Абдуллы работают тысячи людей. в том числе и его многочисленные родственники, влиятельные люди. Просто так их оставить на улицу, разумеется, политик не мог.

"Очевидно только одно: в первую очередь, это признание Абдуллой Абдуллой доктора Ашфара Гани в качестве президента Афганистана. Соответственно, он должен будет признать результаты выборов, которые перед этим полгода оспаривал. Нельзя торговаться до бесконечности. Надо когда-то на что-то соглашаться", - добавил Серенко.

По мнению политолога, очень сильное давление на Гани и Абдуллу Абдуллу оказывали представители США, НАТО, ЕС, ООН и других международных структур.

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