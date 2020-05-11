Серенко: Гани можно поздравить с политической победой над Абдуллой

По словам эксперта, в афганской политике существует определенная традиция - торговаться с победителем выборов.
"Когда стало понятно, что (Ашфар - ред.) Гани выиграет в первом туре, было также очевидно, что Абдулла Абдулла эти выборы не признает, чтобы торговаться с Гани из-за каких-то политических, может быть не только политических преференций", - сказал Sputnik Таджикистан политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.
По его словам, бесконечно торг продолжаться не мог, ведь в аппарате Абдуллы работают тысячи людей. в том числе и его многочисленные родственники, влиятельные люди. Просто так их оставить на улицу, разумеется, политик не мог.
По мнению политолога, очень сильное давление на Гани и Абдуллу Абдуллу оказывали представители США, НАТО, ЕС, ООН и других международных структур.
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