Мендкович: большинство вопросов в рамках СНГ можно решать онлайн

Из-за эпидемии коронавируса встреча министров иностранных дел СНГ состоится 12 мая в формате онлайн-конференции. Участники намерены обсудить не только текущую ситуацию с COVID-19, но и вопросы долгосрочного сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.
"Учитывая, что на подобных площадках в основном происходит сверка позиций по общим вопросам, а не принимаются решения и не подписываются документы, имеющие силу закона, удаленное общение вполне подходит. Да и с подписью, если надо, проблем нет — современные технологии давно позволяют перевести этот аспект в электронный вид", — пояснил Мендкович.
Несмотря на обширную заявленную повестку встречи, эксперт полагает, что ключевым вопросом все-таки станет борьба с пандемией, а также координация действий стран Содружества по выходу из кризиса.
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