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Глава Евразийской аналитической группы Никита Мендкович
Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ

Мендкович: большинство вопросов в рамках СНГ можно решать онлайн

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200511/14107646/Mendkovich-bolshinstvo-voprosov-v-ramkakh-SNG-mozhno-reshat-onlayn.html

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович уверен, что онлайн-конференции смогут заменить живое общение представителей стран СНГ по большинству вопросов совместной повестки.

Из-за эпидемии коронавируса встреча министров иностранных дел СНГ состоится 12 мая в формате онлайн-конференции. Участники намерены обсудить не только текущую ситуацию с COVID-19, но и вопросы долгосрочного сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Радио
Мендкович: большинство вопросов в рамках СНГ можно решить онлайн
По мнению российского эксперта, формат видеосвязи и коллективного обсуждения общей повестки вполне позволяет решать большинство вопросов.

"Учитывая, что на подобных площадках в основном происходит сверка позиций по общим вопросам, а не принимаются решения и не подписываются документы, имеющие силу закона, удаленное общение вполне подходит. Да и с подписью, если надо, проблем нет — современные технологии давно позволяют перевести этот аспект в электронный вид", — пояснил Мендкович.

Флаги стран участниц СНГ
Интернет-портал СНГ
Министры иностранных дел стран СНГ проведут переговоры в онлайн-режиме
Что касается кулуарных переговоров, добавил он, то эти моменты придется отложить для более благоприятных времен.

Несмотря на обширную заявленную повестку встречи, эксперт полагает, что ключевым вопросом все-таки станет борьба с пандемией, а также координация действий стран Содружества по выходу из кризиса.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

 

Теги:
сотрудничество, коронавирус, саммит, СНГ



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