Мендкович: большинство вопросов в рамках СНГ можно решать онлайн

Из-за эпидемии коронавируса встреча министров иностранных дел СНГ состоится 12 мая в формате онлайн-конференции. Участники намерены обсудить не только текущую ситуацию с COVID-19, но и вопросы долгосрочного сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Радио Мендкович: большинство вопросов в рамках СНГ можно решить онлайн

"Учитывая, что на подобных площадках в основном происходит сверка позиций по общим вопросам, а не принимаются решения и не подписываются документы, имеющие силу закона, удаленное общение вполне подходит. Да и с подписью, если надо, проблем нет — современные технологии давно позволяют перевести этот аспект в электронный вид", — пояснил Мендкович.

По мнению российского эксперта, формат видеосвязи и коллективного обсуждения общей повестки вполне позволяет решать большинство вопросов.

Что касается кулуарных переговоров, добавил он, то эти моменты придется отложить для более благоприятных времен.

Несмотря на обширную заявленную повестку встречи, эксперт полагает, что ключевым вопросом все-таки станет борьба с пандемией, а также координация действий стран Содружества по выходу из кризиса.

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