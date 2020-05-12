Шипилин: США все хуже удается создавать образ общего врага

В конгресс США внесли резолюцию с осуждением "нарушения прав человека в России". По мнению политического аналитика Павла Шипилина, документ "явно кем-то инициирован".

Радио Шипилин: США все хуже удается создавать образ общего врага

В американский Конгресс внесена резолюция, призывающая Россию "немедленно освободить политических заключенных", а администрацию президента США Дональда Трампа — "наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека". В резолюции содержатся обвинения в адрес российских властей в преследовании журналистов, оппозиции, гражданского общества и сторонников религиозных свобод, пишет РИА Новости.

Авторами документа стали председатель Комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел и член комитета, республиканец Майкл Маккол.

Министерство иностранных дел РФ в прошлом отвергало подобную критику.

Политический аналитик Павел Шипилин считает, что эта резолюция не получит распространения.

"Мне кажется, это какая-то мелочь, которая не идет ни в какое сравнение, к примеру, с актом Магнитского. Ощущение, что эти конгрессмены что-то отрабатывают, резолюция явно кем-то инициирована, — сказал Шипилин в эфире радио Sputnik. — Конечно, МИД России отреагирует, но я думаю, что именно эта резолюция не заслуживает внимания нашего внешнеполитического ведомства. Напомню также, что года три назад МИД РФ делал огромный доклад в ответ на американский о нарушении прав человека по всему миру. В США ими пренебрегают сплошь и рядом".

Политический аналитик также отметил, что американские санкции перестали быть сенсацией.

"Нам не страшно. Мы обсуждаем их совершенно спокойно, как повышение или понижение цен на нефть. Американский Конгресс вообще подвержен каким-то лоббистским устремлениям. Они рассчитывают, что будут поддержаны верными "болоночками" вроде Польши, Украины, стран Прибалтики. Возможно, Великобритания поддержит. Америка все еще пытается удержаться на пьедестале гегемона, но сейчас делать это очень сложно: ее практически никто не поддерживает. Более того, началась конфронтация со Старой Европой. США опять пытаются привлечь внимание, создать образ общего врага, но получается это все хуже и хуже", — сказал Шипилин.

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