Мкртчян: в следующем году мы уже забудем про ужасы весны 2020-го

Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19.

Радио Член президиума Альянса туристических агентств РФ Мкртчян Алексан

Как отметил в интервью Sputnik член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян, жители России ждут открытия черноморских курортов, которые располагаются в Крыму и Краснодарский край.

Летний сезон начинается в течение нескольких недель, и несмотря на ограничения, эксперт считает, что нельзя затягивать с открытием.

"Мы ждем открытия 1 июня. Это небольшой старт с огромными ограничениями. Широкие массы поедут на курорты в июле. Но это будет невозможно, если не начать сезон в июне, так как гостиницам нужно время для "расконсервации," - заявил Мкртчян.

Что касается зарубежных поездок, по мнению эксперта, еще не скоро. Самый оптимистичный прогноз - с сентября, а пессимистичный - в конце года.

Мкртчян поделился многолетним опытом: что бы ни случилось, туризм восстанавливается очень быстро, в следующем году мы уже забудем про ужасы весны 2020-го.