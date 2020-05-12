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Алексан Мкртчян
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Мкртчян: в следующем году мы уже забудем про ужасы весны 2020-го

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200512/14113402/Mkrtchyan-v-sleduyuschem-godu-my-uzhe-zabudem-pro-uzhasy-vesny-2020-goda.html

Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19.

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Член президиума Альянса туристических агентств РФ Мкртчян Алексан

Как отметил в интервью Sputnik член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян, жители России ждут открытия черноморских курортов, которые располагаются в Крыму и Краснодарский край.

Азиз Абдухакимов
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Летний сезон начинается в течение нескольких недель, и несмотря на ограничения, эксперт считает, что нельзя затягивать с открытием. 

"Мы ждем открытия 1 июня. Это небольшой старт с огромными ограничениями. Широкие массы поедут на курорты в июле. Но это будет невозможно, если не начать сезон в июне, так как гостиницам нужно время для "расконсервации," - заявил Мкртчян. 

Что касается зарубежных поездок, по мнению эксперта, еще не скоро. Самый оптимистичный прогноз - с сентября, а пессимистичный - в конце года.

Мкртчян поделился многолетним опытом: что бы ни случилось, туризм восстанавливается очень быстро, в следующем году мы уже забудем про ужасы весны 2020-го.




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