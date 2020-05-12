Аитов: внедрение электронных денег в Узбекистане стоит только приветствовать

Заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов уверен, что введение электронных платежей существенно оживит бизнес в республике.

Радио Аитов: внедрение электронных денег в Узбекистане стоит только приветствовать

"Это позволит существенно оживить экономику и бизнес. Электронные платежи будут удобны, к примеру, в мобильной связи или при оплате ЖКХ и в других компаниях по предоставлению сферы услуг. В России этот механизм успешно действует более 10 лет, никаких рисков он в себе не несет", — заметил Аитов.

В Узбекистане утвердили порядок оборота электронных денег как для финансовых институтов, так и для компаний и юридических лиц. По мнению российского эксперта - система уже давно зарекомендовала себя в России и других стран мира, практически не имея рисков.

Он добавил, что сейчас Узбекистан активно продвигает и механизмы регулирования и обращение криптовалюты, что также будет способствовать созданию открытой экономики.

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