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Тимур Аитов
© Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Аитов: внедрение электронных денег в Узбекистане стоит только приветствовать

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200512/14115880/Aitov-vnedrenie-elektronnykh-deneg-v-Uzbekistane-stoit-tolko-privetstvovat.html

Заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов уверен, что введение электронных платежей существенно оживит бизнес в республике.

Радио
Аитов: внедрение электронных денег в Узбекистане стоит только приветствовать
В Узбекистане утвердили порядок оборота электронных денег как для финансовых институтов, так и для компаний и юридических лиц. По мнению российского эксперта - система уже давно зарекомендовала себя в России и других стран мира, практически не имея рисков.

"Это позволит существенно оживить экономику и бизнес. Электронные платежи будут удобны, к примеру, в мобильной связи или при оплате ЖКХ и в других компаниях по предоставлению сферы услуг. В России этот механизм успешно действует более 10 лет, никаких рисков он в себе не несет", — заметил Аитов.

Он добавил, что сейчас Узбекистан активно продвигает и механизмы регулирования и обращение криптовалюты, что также будет способствовать созданию открытой экономики. 

Подробнее в радиоподкасте Sputnkik Узбекистан

Теги:
технологии, Узбекистан, деньги



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