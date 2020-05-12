Лавров: СНГ оперативно реагирует на пандемию коронавируса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам онлайн-заседания глав МИД СНГ. Он рассказал о вопросах, которые были затронуты участниками виртуального саммита.

Радио Лавров: СНГ оперативно реагирует на пандемию коронавируса

Ситуация с пандемией оказывает значительное влияние на многие аспекты международных отношений, на деятельность многосторонних региональных организаций, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, в геополитическом разрезе сейчас проверяется на прочность способность государств и их объединений к коллективным действиям в кризисных условиях.

"Мы отметили, что СНГ, в целом, оперативно реагирует на меняющуюся реальность, вырабатывает согласованные шаги по противодействию пандемии, активно функционирует созданный некоторое время назад вне связи с нынешней коронавирусной инфекцией координационный совет по санитарной охране территорий от инфекционных болезней", — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого в истории виртуального заседания совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ.

По словам министра, главы министерств иностранных дел условились продолжить работу над совершенствованием этих механизмов и над укреплением нормативно-правовой базы Содружества по вопросам профилактики борьбы с инфекционными болезнями и в этой связи договорились ускорить разработку предложенных Роспотребнадзором проектов двух соглашений.

"Одно — о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий стран СНГ и второе — по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера", — пояснил Лавров.

Он отметил, что было поддержано предложение Узбекистана вынести тему о дальнейших шагах по борьбе с распространением и преодолению последствий коронавируса на заседание глав правительств стран СНГ, которое намечено на 29 мая.

"Конечно, нам еще предстоит оценить весь комплекс последствий пандемии для международной жизни, однако уже сейчас можно сделать вывод: кризис в очередной раз продемонстрировал, что мы все взаимосвязаны, взаимозависимы, есть все больше трансграничных угроз, которые распространяются по миру независимо от того, какие меры принимаются на национальном уровне. Поэтому для борьбы с этими по-настоящему не знающими границ угрозами, среди которых теперь и такого рода пандемии, необходимо объединять усилия, искать коллективные подходы к выстраиванию международных отношений", — сказал Сергей Лавров.

Полный фрагмент выступления главы МИД России слушайте в аудиофайле.