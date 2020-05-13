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Руководитель школы востоковедения Высшей Школы Экономики Алексей Маслов
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Маслов: США давно задумали санкции против Китая, нужен был лишь повод

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200513/14125290/Maslov-SShA-davno-zadumali-sanktsii-protiv-Kitaya-nuzhen-byl-lish-povod.html

Исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов отметил, что Соединенные Штаты сейчас атакуют КНР с самых разных сторон.

Радио
Маслов: США давно задумали санкции против Китая, нужен был лишь повод

Сенатор США Линдси Грэм сообщил, что внес законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса COVID-19. Документ под названием "Об ответственности за COVID-19" предлагает президенту Дональду Трампу вводить санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания. Законопроект поддержали еще восемь сенаторов-республиканцев.

КНР в ответ на это выразила решительный протест. Официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь заявил, что этот законопроект "абсолютно пренебрегает фактами". По его словам, некоторые сенаторы США "хотят начать расследование с презумпцией виновности, чтобы свалить на Китай свою ответственность за провал в борьбе с эпидемией".

© REUTERS / Jonathan Ernst
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Как отметил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, очевидно, что Соединенные Штаты давно задумали санкции и им нужен был только повод.

"США сейчас атакуют Китай с самых разных сторон — они обвиняют его и в том, что Китай не вовремя, как считают США, предупредил ВОЗ и мировое сообщество о начале новой эпидемии, и в том, что Китай либо сам создал новый вирус в своих лабораториях, либо что тот "сбежал" из китайских лабораторий. То есть идет сразу несколько атак, каждая из которых сама по себе не имеет особого смысла, но вместе они складываются в очевидное давление на Китай", — сказал Маслов в эфире радио Sputnik.

Все это происходит на фоне противодействия коронавирусу и стагнации мировой экономики, когда страны, по идее, должны договариваться, отметил эксперт. И это говорит о том, что у США нет никаких рыночных, экономических форм конкуренции с Китаем, кроме как пытаться заблокировать Китай, заявил он.

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"Китай, безусловно, продолжит выражать протесты и вести антиамериканскую пропаганду в мягком виде, но я не думаю, что КНР будет работать на том же поле, что и США. У нее сейчас есть фора по времени, по восстановлению своей экономики после эпидемии коронавируса", — сказал он.

По мнению эксперта, если Китай сможет сейчас "очень грамотно обойти" Соединенные Штаты, то мир увидит "просто чудовищное экономическое столкновение, которое будет называться настоящей экономической холодной войной XXI века".

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
коронавирус, США, пандемия, Китай



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