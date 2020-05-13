Маслов: США давно задумали санкции против Китая, нужен был лишь повод

Радио Маслов: США давно задумали санкции против Китая, нужен был лишь повод

Сенатор США Линдси Грэм сообщил, что внес законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса COVID-19. Документ под названием "Об ответственности за COVID-19" предлагает президенту Дональду Трампу вводить санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания. Законопроект поддержали еще восемь сенаторов-республиканцев.

КНР в ответ на это выразила решительный протест. Официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь заявил, что этот законопроект "абсолютно пренебрегает фактами". По его словам, некоторые сенаторы США "хотят начать расследование с презумпцией виновности, чтобы свалить на Китай свою ответственность за провал в борьбе с эпидемией".

Как отметил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, очевидно, что Соединенные Штаты давно задумали санкции и им нужен был только повод.

"США сейчас атакуют Китай с самых разных сторон — они обвиняют его и в том, что Китай не вовремя, как считают США, предупредил ВОЗ и мировое сообщество о начале новой эпидемии, и в том, что Китай либо сам создал новый вирус в своих лабораториях, либо что тот "сбежал" из китайских лабораторий. То есть идет сразу несколько атак, каждая из которых сама по себе не имеет особого смысла, но вместе они складываются в очевидное давление на Китай", — сказал Маслов в эфире радио Sputnik.

Все это происходит на фоне противодействия коронавирусу и стагнации мировой экономики, когда страны, по идее, должны договариваться, отметил эксперт. И это говорит о том, что у США нет никаких рыночных, экономических форм конкуренции с Китаем, кроме как пытаться заблокировать Китай, заявил он.

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"Китай, безусловно, продолжит выражать протесты и вести антиамериканскую пропаганду в мягком виде, но я не думаю, что КНР будет работать на том же поле, что и США. У нее сейчас есть фора по времени, по восстановлению своей экономики после эпидемии коронавируса", — сказал он.

По мнению эксперта, если Китай сможет сейчас "очень грамотно обойти" Соединенные Штаты, то мир увидит "просто чудовищное экономическое столкновение, которое будет называться настоящей экономической холодной войной XXI века".

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