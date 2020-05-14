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Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, архивное фото
© Sputnik / Владимир Трефилов

Аббясов: ограничение числа людей на похоронах во время пандемии — это правильно

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200514/14130183/Abbyasov-ogranichenie-chisla-lyudey-na-pokhoronakh-vo-vremya-pandemii-eto-pravilno.html

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов отметил, что верующие должны с пониманием отнестись к введенным мерам.

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Аббясов назвал правильным ограничение числа людей на похоронах из-за коронавируса

Проводы в последний путь родных и близких — это традиция в исламе, отметил первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

При этом он добавил, что в условиях пандемии большое количество людей на похоронах — крайне нежелательно.

"Только самые близкие, которые должны провести обряд похорон своего родного человека, должны присутствовать, а все остальные — должны воздержаться", — сказал Аббясов в диалоге со Sputnik Таджикистан

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России также отметил: тяжело, что сейчас не получается соблюдать многие благие традиции, но ради безопасности оставшихся родных, близких и знакомых усопшего в данной ситуации это правильно.

"Люди с пониманием должны отнестись к этим мерам", — заключил Аббясов.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
коронавирус, похороны, пандемия



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