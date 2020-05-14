Аббясов: ограничение числа людей на похоронах во время пандемии — это правильно

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов отметил, что верующие должны с пониманием отнестись к введенным мерам.

Радио Аббясов назвал правильным ограничение числа людей на похоронах из-за коронавируса

Проводы в последний путь родных и близких — это традиция в исламе, отметил первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

При этом он добавил, что в условиях пандемии большое количество людей на похоронах — крайне нежелательно.

"Только самые близкие, которые должны провести обряд похорон своего родного человека, должны присутствовать, а все остальные — должны воздержаться", — сказал Аббясов в диалоге со Sputnik Таджикистан.

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России также отметил: тяжело, что сейчас не получается соблюдать многие благие традиции, но ради безопасности оставшихся родных, близких и знакомых усопшего в данной ситуации это правильно.

"Люди с пониманием должны отнестись к этим мерам", — заключил Аббясов.

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