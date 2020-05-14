Захарова рассказала об истинном положении мигрантов в РФ во время пандемии

Дипломат отметила, что Россия приняла ряд мер, направленных не только на поддержку собственных граждан, но и иностранных трудящихся, оказавшихся заложниками пандемии.

Радио Захарова рассказала об истинном положении мигрантов в РФ во время пандемии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейками сообщения западных СМИ о притеснении и игнорировании проблем трудовых мигрантов в РФ.

Речь шла в том числе о мигрантах, прибывших из стран Центральной Азии.

Дипломат подчеркнула, что в России для иностранных граждан созданы оптимальные условия, чтобы пережить пандемию и не потерять в доходах.

В частности, Захарова напомнила, что 18 апреля текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с распространением COVID-19.

В соответствии с документом, в стране до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранцев. Работодатели до 15 июня также смогут привлекать в качестве работников иностранных граждан, не имеющих действующего разрешения на работу.

Захарова отметила, что Россия подходит к этим вопросам внимательно и гибко с учетом всех обстоятельств. При этом делается это с учетом законодательства.

"Для трудовых мигрантов из государств-участников СНГ и ЕАЭС предусматривается ряд социальных гарантий, в том числе оказание содействия в получении бесплатной экстренной и неотложной медицинской помощи. Отдельно обращаю внимание на то, что значительная часть трудовых на протяжении всего карантина была задействована на объектах критичной инфраструктуры, в том числе на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, которые не прекращали свою деятельность в период введенных в России ограничительных мер", - заявила представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что 12 мая в Москве и Московской области, где сосредоточено больше всего трудящихся граждан из Центральной Азии, были возобновлены работы на строительных объектах.

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По словам дипломата, в скором времени можно рассчитывать на полную нормализацию российского трудового рынка, в чем заинтересованы как Россия, так и партнеры из Центральной Азии.

Полный комментарий представителя российского МИД слушайте в аудиозаписи.