Пандемия ускорила намечавшиеся процессы во всех сферах ― экономист

В цифровых технологиях сейчас совершается прорыв, который в "мирное" время произошел бы гораздо позднее, считает доктор экономических наук Александр Дынкин.

Радио Александр Дынкин: тренд удаленной работы принесет неравенство

Пандемия ускорила многие процессы - и в обществе, и в экономике, и в глобальном управлении, и в политике. Таким мнением поделился российский экономист, глава Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова, академик РАН, профессор Александр Дынкин.

"В целом резко ускорились методы удаленной работы, и конечно, к такого сорта деятельности лучше адаптированы высококвалифицированные работники в таких сферах, как профессиональные деловые услуги, образование, корпоративные управление, чем, скажем, люди низких квалификаций, такие как продавцы, водители строители", ― говорит Дынкин.

Для примера, в США около 20% рабочей силы может работать удаленно.

По предварительным оценкам, работа из дома на треть эффективнее и в два раза дешевле для работодателей, говорит доктор экономики, и видно, что этот тренд ускорится, но одновременно он будет нести с собой и поляризацию доходов, и неравенство, отмечает эксперт.

Что касается госуправления, то сейчас необходимо адаптивное управление или "управление на опережение", причем на всех уровнях ― от общегосударственного до региональных и муниципальных, и это же справедливо и для корпоративного сектора, а также для малого и среднего бизнеса, отмечает Дынкин.

Эксперт: работа из дома — это изоляция от своих коллег >>

Инерция, боязнь изменений хозяйственной среды, отсутствие системного видения приводят к поздней оценке рисков и отсутствию возможности их купировать, считает эксперт.