Эксперт о том, как страны мира восстанавливают внутренние рейсы в условиях COVID-19

Радио Эксперт о том, как страны мира восстанавливают внутренние рейсы в условиях COVID-19

В Узбекистане в 18 мая частично восстанавливается внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение. В частности, будут возобновлены авиарейсы между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем, Термезом, движение высокоскоростного поезда "Афросиаб" в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов в Ферганскую долину. Перевозки должны осуществляться при соблюдении всех карантинных правил.

Как рассказал Sputnik Узбекистан исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, в мире уже существует практика, когда во избежание риска распространения коронавируса авиасообщение открывается между парами городов, в которых опасность оценивается как умеренная. Также принимается во внимание экономический потенциал этих городов, важность связи между ними.

"Что касается мер безопасности, которые принимают авиакомпании, — существуют рекомендации Международной организации гражданской авиации, органов здравоохранения различных стран и такие инструменты, как использование масок, рассадка с увеличенным расстоянием между пассажирами. Все эти меры могут несколько снизить риски заражения на борту и препятствовать распространению инфекции", — сказал эксперт.

При этом он отметил: сказать, что где-то в мире накоплен большой опыт восстановления авиасообщения после эпидемии, сложно, однако следует обратить внимание на то, как это делает Китай. Там пассажиропоток восстановлен, по словам эксперта, уже примерно на 60 процентов относительно аналогичного периода прошлого года.

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