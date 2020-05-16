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Страшно неизвестно: как неопределенность влияет на психику

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200516/14144931.html

Что будет дальше и когда все это закончится? Пандемия коронавируса выбила человечество из обычного жизненного ритма. Нам пришлось приспосабливаться к новым условиям, кто-то сделал это успешно, а кто-то боится даже представлять свой завтрашний день.

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Страх перед тотальной неизвестностью

Мы домысливаем происходящее, рисуя в воображении страшные сценарии: потерю работы, кризис, глобальную катастрофу, смерть. Как принять новую реальность и победить тревогу?

Когда не знаешь, кто твой враг, сложно с ним бороться. Так же и с неизвестностью: если ориентиров нет, сложно куда-либо двигаться. Привычное течение жизни замерло.

Как ситуация неопределенности влияет на нашу психику? Можно ли вернуть себе потерянное ощущение контроля над собственной жизнью? Что поможет в борьбе с сильной тревогой о будущем?

Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом Станиславом Савинковым разбираемся, как принять ситуацию и продолжать мыслить трезво.

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