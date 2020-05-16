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ЯсноПонятно

"ЯсноПонятно": 30 лет - рубеж или напрасные ожидания

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200516/14145565.html

Как избавиться от стереотипа - "к 30 годам должно быть..." и начать жить без оглядки на возраст, без границ и ожиданий - об этом в нашем подкасте.

Радио
"ЯсноПонятно". Как тридцатилетние попали в ловушку своего возраста

Нужно понимать, что 30 лет - вовсе не какой-то определенный рубеж. Не нужно ставить границ для внутренних возможностей своей реализации, считают психологи. 

Однако тем не менее, в сознании все еще крепко сидит стереотип о том, что "к 30 годам должно быть..."

Почему мы сами ожидали от себя большего? Откуда взялся этот рубеж? Как проявляются неудовлетворенность и разочарование в себе? И актуален ли стереотип "мне уже 30" сейчас?

Нормально ли к тридцати не знать, кем будешь "когда вырастешь"? Когда вечный поиск себя превращается в инфантильность? И что нужно делать современной молодежи, чтобы оставаться актуальными и ментально здоровыми через 20-30-40 лет?

Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. На все вопросы отвечает гость эпизода — коуч трудоголиков и специалист по коммуникации Ольга Полищук.

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