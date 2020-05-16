"ЯсноПонятно": 30 лет - рубеж или напрасные ожидания

Нужно понимать, что 30 лет - вовсе не какой-то определенный рубеж. Не нужно ставить границ для внутренних возможностей своей реализации, считают психологи.
Однако тем не менее, в сознании все еще крепко сидит стереотип о том, что "к 30 годам должно быть..."
Почему мы сами ожидали от себя большего? Откуда взялся этот рубеж? Как проявляются неудовлетворенность и разочарование в себе? И актуален ли стереотип "мне уже 30" сейчас?
Нормально ли к тридцати не знать, кем будешь "когда вырастешь"? Когда вечный поиск себя превращается в инфантильность? И что нужно делать современной молодежи, чтобы оставаться актуальными и ментально здоровыми через 20-30-40 лет?
Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. На все вопросы отвечает гость эпизода — коуч трудоголиков и специалист по коммуникации Ольга Полищук.