"ЯсноПонятно": 30 лет - рубеж или напрасные ожидания

Как избавиться от стереотипа - "к 30 годам должно быть..." и начать жить без оглядки на возраст, без границ и ожиданий - об этом в нашем подкасте.

Радио "ЯсноПонятно". Как тридцатилетние попали в ловушку своего возраста

Нужно понимать, что 30 лет - вовсе не какой-то определенный рубеж. Не нужно ставить границ для внутренних возможностей своей реализации, считают психологи.

Однако тем не менее, в сознании все еще крепко сидит стереотип о том, что "к 30 годам должно быть..."

Почему мы сами ожидали от себя большего? Откуда взялся этот рубеж? Как проявляются неудовлетворенность и разочарование в себе? И актуален ли стереотип "мне уже 30" сейчас?

Нормально ли к тридцати не знать, кем будешь "когда вырастешь"? Когда вечный поиск себя превращается в инфантильность? И что нужно делать современной молодежи, чтобы оставаться актуальными и ментально здоровыми через 20-30-40 лет?

Разбираются Лина, Ваня и Ксюша. На все вопросы отвечает гость эпизода — коуч трудоголиков и специалист по коммуникации Ольга Полищук.

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