Режиссер "Смешариков" про цензуру, пиратство и новый сезон

52 новых серии, 17 лет проекта, 15 миллионов ежедневных просмотров. Из чего состоит стоимость одной серии мультфильма и сколько времени нужно на ее производство?

Радио Режиссер "Смешариков" про цензуру, пиратство и новый сезон

В мае (спустя 10 лет после выхода 2 сезона) выходит третий сезон "Смешариков". Режиссер популярного мульсериала Денис Чернов рассказал о том, как получилось, что героев мультика знают во всем мире? И какой из персонажей самый популярный? Поделился мнением Чернов также о конкуренции с низкосортным контентом и борьбе с пиратством.

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