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Режиссер "Смешариков" про цензуру, пиратство и новый сезон

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200516/14147481.html

52 новых серии, 17 лет проекта, 15 миллионов ежедневных просмотров. Из чего состоит стоимость одной серии мультфильма и сколько времени нужно на ее производство?

 

Радио
Режиссер "Смешариков" про цензуру, пиратство и новый сезон

В мае (спустя 10 лет после выхода 2 сезона) выходит третий сезон "Смешариков". Режиссер популярного мульсериала Денис Чернов рассказал о том, как получилось, что героев мультика знают во всем мире? И какой из персонажей самый популярный? Поделился мнением Чернов также о конкуренции с низкосортным контентом и борьбе с пиратством.

Испепеленный император и обугленные Смешарики: пожар в музее восковых фигур >>

 

Почему ребенку бесполезно подсовывать "качественный" контент? Аудитория уходит в интернет, а кинотеатры обречены - верно ли? 

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