"Это надолго": готовим ребенка к детскому саду

С какого возраста отдавать ребенка в детский сад? Сколько времени займет адаптация и когда начинать подготовку к детсаду? Как должен пройти первый день?

Радио "Это надолго": готовим ребенка к детскому саду

Почему кто-то адаптируется быстрее, а кто-то рыдает и кричит еще несколько месяцев? Что делать, если ребенок не перестает плакать? Как правильно прощаться уходя? И как самим взрослым реагировать на первое расставание?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему процесс подготовки к детскому саду так важен и к каким последствиям может привести его отсутствие. Если вы решили отправить ребёнка в садик осенью, самое время начать готовиться к новому этапу.

Как это сделать — Настя спрашивает у детского и семейного психолога Нины Хомерики, а Лина вспоминает свой первый день в детском саду со слезами, криками и сломанным шкафчиком.

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