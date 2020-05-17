12:56 17 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Это надолго: страх и ненависть на детской площадке
© Sputnik /

"Это надолго": готовим ребенка к детскому саду

Радио
Получить короткую ссылку
65 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200517/14148310/Eto-nadolgo-gotovim-rebenka-k-detskomu-sadu.html

С какого возраста отдавать ребенка в детский сад? Сколько времени займет адаптация и когда начинать подготовку к детсаду? Как должен пройти первый день?

Радио
"Это надолго": готовим ребенка к детскому саду

Почему кто-то адаптируется быстрее, а кто-то рыдает и кричит еще несколько месяцев? Что делать, если ребенок не перестает плакать? Как правильно прощаться уходя? И как самим взрослым реагировать на первое расставание?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему процесс подготовки к детскому саду так важен и к каким последствиям может привести его отсутствие. Если вы решили отправить ребёнка в садик осенью, самое время начать готовиться к новому этапу.

Как это сделать — Настя спрашивает у детского и семейного психолога Нины Хомерики, а Лина вспоминает свой первый день в детском саду со слезами, криками и сломанным шкафчиком.

Слушайте подкасты РИА Новости.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Диснеевские персонажи во время открытия после карантина парка развлечений Диснейленд в Шанхае
Шанхайский Диснейленд открылся после длительного карантина - фото
На языке дружбы: грузинский ансамбль исполнил песню на узбекском языке
На языке дружбы: грузинский ансамбль исполнил песню на узбекском языке
Санитарные требования на период карантина
Жизнь и работа в период карантина — инструкция по санитарным нормам



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться