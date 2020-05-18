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Российский политолог Игорь Шатров
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Шатров: для США пандемия COVID-19 - это способ повысить свое превосходство

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200518/14156421/Shatrov-dlya-SShA-pandemiya-COVID-19---eto-sposob-povysit-svoe-prevoskhodstvo.html

Политолог Игорь Шатров прокомментировал заявления со стороны американцев о том, что Китай виновен в распространении COVID-19 по всему миру.

Радио
Шатров: для США пандемия COVID-19 - это способ повысить свое превосходство

Власти Китая могли предотвратить пандемию коронавируса, однако вместо этого решили скрыть информацию об опасности инфекции, позволив ей распространиться по всему миру. Об этом заявил советник президента США Питер Наварро. Он отметил, что именное китайские туристы распространили заболевание.

Президент США Дональд Трамп
AP Photo/Alex Brandon
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Политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров обратил внимание на то, что Китай предупредил всех о возможной пандемии еще в конце декабря, однако страны сами не стремились вовремя принять соответствующих мер.

То же касается и США, добавил эксперт. Однако в обвинениях со стороны американцев прослеживается и другой момент.

По его словам, поиск виноватых в том или ином инциденте - это одна из внешнеполитических и экономических стратегий США, которая позволяет стране укреплять свое превосходство в мире.

"Любые возникающие проблемы они (Штаты. - Sputnik) решают введением каких-то ограничений, которые либо создают конкурентное преимущество их товарам, либо, наоборот, создают проблемы экономике других государств и тем самым опускают экономику и в целом выводят с рынка это государство", - отметил Шатров.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
пандемия, коронавирус, Китай, США



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