Моржаретто о новой системе фиксации нарушений правил парковки в Узбекистане

Инспекторы Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента начали фиксировать неправильную парковку с помощью специальных планшетов. Они фотографируют автомобиль и указывают в программе его госномер, после чего автоматически выписывается квитанция для оплаты штрафа. Документ направляется по адресу проживания водителя.
"Инспекторы Московской административной дорожной инспекции наводят на машины планшеты, отслеживают номер автомобиля, и водителю тут же отправляется "письмо счастья", — рассказал Моржаретто.
Он отметил, что на первом этапе система периодически давала сбои — были проблемы с привязкой к местности, однако сейчас все работает нормально.
Автоэксперт также обратил внимание на то, что практика фиксации нарушений правил парковки с помощью планшетов сначала появилась в Европе, потом опыт переняла Россия. Это нормальная мировая практика, отметил он.
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