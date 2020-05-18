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Журналист, автоэксперт Игорь Моржаретто
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Моржаретто о новой системе фиксации нарушений правил парковки в Узбекистане

Радио
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392601
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200518/14156858/Morzharetto-o-novoy-sisteme-fiksatsii-narusheniy-pravil-parkovki-v-Uzbekistane.html

Партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал о российском опыте борьбы с неправильной парковкой и о том, с какими сбоями может столкнуться система на первых порах.

Радио
Моржаретто о новой системе фиксации нарушений правил парковки в Узбекистане

Инспекторы Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента начали фиксировать неправильную парковку с помощью специальных планшетов. Они фотографируют автомобиль и указывают в программе его госномер, после чего автоматически выписывается квитанция для оплаты штрафа. Документ направляется по адресу проживания водителя. 

В Ташкенте неправильную парковку начали фиксировать с помощью планшетов
Узбекистан 24
В Ташкенте неправильную парковку начали фиксировать с помощью планшетов
В российской столице такая система работает уже несколько лет, причем вполне успешно, отметил партнер аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Инспекторы Московской административной дорожной инспекции наводят на машины планшеты, отслеживают номер автомобиля, и водителю тут же отправляется "письмо счастья", — рассказал Моржаретто.

Он отметил, что на первом этапе система периодически давала сбои — были проблемы с привязкой к местности, однако сейчас все работает нормально.

Автоэксперт также обратил внимание на то, что практика фиксации нарушений правил парковки с помощью планшетов сначала появилась в Европе, потом опыт переняла Россия. Это нормальная мировая практика, отметил он.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Москва, Россия, Узбекистан, автомобилисты, автомобили



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