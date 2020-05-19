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Политолог Дмитрий Верхотуров
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Верхотуров: как договор Гани и Абдуллы повлияет на позиции таджиков в Афганистане

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200519/14161241/Verkhoturov-kak-dogovor-Gani-i-Abdully-povliyaet-na-pozitsii-tadzhikov-v-Afganistane.html

Политолог, востоковед, эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров напомнил, что Абдулла выступает не сам по себе, а как представитель большой и влиятельной таджикской части афганского общества.

Радио
Верхотуров: договор Гани и Абдуллы ослабит позиции таджиков в Афганистане

Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер-министр Абдулла Абдулла, его политический конкурент, в воскресенье подписали соглашение о разделе власти. Согласно новому договору, Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, а его сторонники получат несколько министерских постов.

Ашраф Гани и Абдулла Абдулла
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Гани и Абдулла подписали соглашение о разделе власти в Афганистане
Политолог, востоковед, эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров отметил, что Абдулла Абдулла очень опытный политик, один из основателей современной афганской политической системы и поэтому хорошо знает, как она устроена.

"Он сумел выстроить переговорную линию и получить весьма почетный пост. Пост председателя Высшего совета мира не предусматривает именно власть и полномочия, но это очень почетный пост", — сказал Верхотуров Sputnik Таджикистан.

Востоковед также напомнил, что Абдулла выступает не сам по себе, а как представитель "довольно большой и влиятельной таджикской части афганского общества".

Рашид Дустум
© AFP 2018 / NOORULLAH SHIRZADA
Абдул-Рашиду Дустуму присвоят звание маршала ВС Афганистана
"Это договор не столько между Гани и Абдуллой как политиками, сколько договор между общинами", — отметил он.

"Афганские переговоры всегда сложные и многоступенчатые. Когда возникает конфликтная ситуация, там всегда находятся авторитетные посредники, которые организуют процесс обмена мнения", — сказал Верхотуров.

По его словам, Афганистан становится более пуштунским, хотя с точки зрения устройства самого афганского государства это не очень хорошо, потому что позиция таджиков в госструктурах, по всей видимости, будет слабеть.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

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Теги:
политика, Афганистан, Мохаммад Ашраф Гани, Ашраф Гани Ахмадзай, Абдулла Абдулла



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