Верхотуров: как договор Гани и Абдуллы повлияет на позиции таджиков в Афганистане

Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер-министр Абдулла Абдулла, его политический конкурент, в воскресенье подписали соглашение о разделе власти. Согласно новому договору, Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, а его сторонники получат несколько министерских постов.
"Он сумел выстроить переговорную линию и получить весьма почетный пост. Пост председателя Высшего совета мира не предусматривает именно власть и полномочия, но это очень почетный пост", — сказал Верхотуров Sputnik Таджикистан.
Востоковед также напомнил, что Абдулла выступает не сам по себе, а как представитель "довольно большой и влиятельной таджикской части афганского общества".
"Афганские переговоры всегда сложные и многоступенчатые. Когда возникает конфликтная ситуация, там всегда находятся авторитетные посредники, которые организуют процесс обмена мнения", — сказал Верхотуров.
По его словам, Афганистан становится более пуштунским, хотя с точки зрения устройства самого афганского государства это не очень хорошо, потому что позиция таджиков в госструктурах, по всей видимости, будет слабеть.
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