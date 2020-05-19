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Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина
© Sputnik / Владимир Трефилов

Как будет работать музей Кремля после карантина — Гагарина

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200519/14164114/Elena-Gagarina-My-budem-vydavat-audiogidy---ekskursiy-v-gruppakh-ne-budet.html

В первые дни работы музеев, очевидно, что в залах будет более просторно и свободно, чем обычно, считает директор Музеев Московского Кремля. Привычное количество посетителей установится только к следующему туристическому сезону.

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Как будет работать музей Кремля после карантина — Гагарина

Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала о том, как после ослабления карантинных мер начнут работу музеи. По ее словам, полноценно экспозиции смогут быть представлены посетителям только на следующий год.

"Сначала в галереи будут приходить индивидуальные посетители, которые купят билеты онлайн. Все посетители, конечно же, должны быть в масках и перчатках, мы будем выдавать аудиогиды, групп не будет, экскурсоводы не будут работать с посетителями", - разъяснила Елена Гагарина. 

Если ситуация не будет ухудшаться, то со временем условия посещения начнут смягчаться.

"Мы разработали определенную схему по количеству людей, которые смогут приходить в каждый из соборов - это зависит от площади собора. Например, раньше в Оружейной палате в течение одного сеанса могли находиться 400 человек, то сейчас мы сократим посещение вдвое", - отметила директор Музеев Московского Кремля.

Гагарина рассказала о том, что, по планам, привычное количество посетителей установится только к следующему туристическому сезону.




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