Эксперт: в вопросе инклюзии Узбекистан подает хороший пример другим странам

Именно нынешнее время, считает Краснова, самое подходящее, когда детям с особенностями развития нужно уделять по максимуму внимания.

Радио Краснова о развитии инклюзивного образования в Узбекистане

Новой редакцией закона "Об образовании" Узбекистан подает хороший пример другим странам, считает главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Гульнара Краснова. Отдельной статьей в законопроект внесено понятие инклюзивного образования.

Именно нынешнее время, считает Краснова, самое подходящее, когда детям с особенностями развития нужно уделять по максимуму внимания.

Еще один важный и своевременный, по мнению эксперта, пункт в документе - это образование для взрослых. Предполагается возможность получения образования взрослыми. Теперь любой человек, независимо от возраста, может укреплять свои знания и навыки на протяжении всей жизни.