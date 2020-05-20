18:36 20 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Главный научный сотрудник РАНХ и ГС Гульнара Краснова
Фото из личного архива Гульнары Красновой

Эксперт: в вопросе инклюзии Узбекистан подает хороший пример другим странам

Радио
Получить короткую ссылку
113 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200520/14171536/Ekspert-V-voprose-inklyuzii-Uzbekistan-podaet-khoroshiy-primer-drugim-stranam.html

Именно нынешнее время, считает Краснова, самое подходящее, когда детям с особенностями развития нужно уделять по максимуму внимания.

Радио
Краснова о развитии инклюзивного образования в Узбекистане

Новой редакцией закона "Об образовании" Узбекистан подает хороший пример другим странам, считает главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Гульнара Краснова. Отдельной статьей в законопроект внесено понятие инклюзивного образования.

ХТВ
Дискриминация исключена: депутаты приняли проект закона "Об образовании"

Именно нынешнее время, считает Краснова, самое подходящее, когда детям с особенностями развития нужно уделять по максимуму внимания.

Еще один важный и своевременный, по мнению эксперта, пункт в документе - это образование для взрослых. Предполагается возможность получения образования взрослыми. Теперь любой человек, независимо от возраста, может укреплять свои знания и навыки на протяжении всей жизни.

Теги:
Узбекистан, новый закон, инклюзивное образование



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Работники железнодорожного вокзала проводят мониторинг
Условие безопасности: первые пассажиры отправились в регионы на поездах
Как прошли выпускные экзамены танкистов Минобороны РФ — впечатляющие кадры
Помощь узбекистанцам в РФ в период эпидемии коронавируса
Скорая материальная помощь: кто и как поддержал узбекистанцев в РФ



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться