Профессор: для победы над вирусом необходим коллективный иммунитет

Доктор медицинских наук Адиль Гейбулла считает, что в некоторых странах уже началась вторая волна пандемии.

Радио Гейбулла: несмотря на смягчение карантина, правила надо соблюдать до конца

Несоблюдение карантинных мер неизбежно приводит к увеличению случаев заряжения и человеческим потерям, а, так называемая, начавшаяся "вторая волна" свидетельствует о негативном течении ситуации - поделился мнением доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

По мнению международных экспертов, COVID-19 вновь ударит по человечеству осенью нынешнего года и последствия могут быть гораздо более серьезными.

"Вторая волна пандемии может сопровождаться большими потерями. А для того чтобы создался коллективный иммунитет, минимум семьдесят процентов населения должны переболеть", - отметил Адиль Гейбулла.

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