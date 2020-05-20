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Врач Адиль Гейбулла
© Foto : Из личного архива Адиля

Профессор: для победы над вирусом необходим коллективный иммунитет

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200520/14171607.html

Доктор медицинских наук Адиль Гейбулла считает, что в некоторых странах уже началась вторая волна пандемии.

Радио
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Несоблюдение карантинных мер неизбежно приводит к увеличению случаев заряжения и человеческим потерям, а, так называемая, начавшаяся "вторая волна" свидетельствует о негативном течении ситуации - поделился мнением доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

По мнению международных экспертов, COVID-19 вновь ударит по человечеству осенью нынешнего года и последствия могут быть гораздо более серьезными.

"Вторая волна пандемии может сопровождаться большими потерями. А для того чтобы создался коллективный иммунитет, минимум семьдесят процентов населения должны переболеть", - отметил Адиль Гейбулла.

Подробный комментарий эксперта слушайте в аудиофайле.




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