Профессор: для победы над вирусом необходим коллективный иммунитет

Несоблюдение карантинных мер неизбежно приводит к увеличению случаев заряжения и человеческим потерям, а, так называемая, начавшаяся "вторая волна" свидетельствует о негативном течении ситуации - поделился мнением доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.
По мнению международных экспертов, COVID-19 вновь ударит по человечеству осенью нынешнего года и последствия могут быть гораздо более серьезными.
"Вторая волна пандемии может сопровождаться большими потерями. А для того чтобы создался коллективный иммунитет, минимум семьдесят процентов населения должны переболеть", - отметил Адиль Гейбулла.
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