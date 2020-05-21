Кубышкин о том, как можно ослабить позиции ИГИЛ*

Радио Кубышкин о том, как можно ослабить позиции ИГИЛ*

В Ираке задержали возможного нового главаря "Исламского государства"* Абдаллу Кардаша, сообщило агентство INA со ссылкой на национальную разведку.

Абдалла Кардаш — это один из псевдонимов боевика. Настоящее имя террориста, который также известен как Хаджи Абдалла, — Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин напомнил, что фамилия Абдаллы Кардаша начала фигурировать в СМИ буквально через несколько дней после ликвидации прежнего главы группировки Абу Бакра аль-Багдади в октябре 2019 года.

"Поэтому стоит думать, что эта фигура достаточно известная. И можно, хотя и с осторожностью, сказать, что он действительно был номинирован на должность руководителя ИГ*, — сказал профессор в эфире радио Sputnik. — Вероятно, сейчас мы имеем дело со скоординированной спецоперацией спецслужб США и Ирака по нейтрализации очередной волны смены лидерства в ИГИЛ*".

При этом Кубышкин отметил, что в этой террористической организации есть достаточный запас активистов.

"Проблема лидера имеет большое значение в исламском мире, но ИГИЛ* — это действительно Горгона (персонаж древнегреческой мифологии, змееволосое чудовище. — Прим. ред.), организм, повсеместно дающий ядовитые корни. Поэтому убьют одного — на какое-то время активность ослабнет, но потом сработает механизм воспроизводства, и появится еще один лидер. Самая серьезная проблема пока в том, что ИГИЛ* остается идеологически цельной организацией, то есть объединенной вокруг определенных принципов. Если удастся разрушить ИГ* идеологически, опять столкнуть его с тем же самым "Талибаном"* или ветвями "Аль-Каиды"*, то позиции будут ослаблены. Но корни международного терроризма, конечно, не в отдельных лидерах. За фанатизмом стоят хорошо организованные структуры, в том числе финансовые и религиозные. Проблема ИГИЛ* — в острейших религиозных противоречиях внутри ислама между суннитами и шиитами, неустойчивости политических институтов на Ближнем Востоке", — сказал Александр Кубышкин.

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* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ), "Талибан", "Аль-Каида" — террористические организации, запрещенные в России и многих других странах мира.