Коренев о том, можно ли доверить автоматике выплату социальных пособий

Аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев считает, что инициатива о внедрении "Единого реестра социальной защиты" во всех регионах Узбекистана абсолютно правильная, однако важно, чтобы система была хорошо проработана.

Радио Коренев о том, можно ли доверить автоматике выплату социальных пособий

В Узбекистане за назначение социальных пособий будет отвечать информационная система "Единый реестр социальной защиты", которая с октября 2019 года используется в экспериментальном порядке в Сырдарьинской области. Сейчас готовится проект документа о поэтапном внедрении Единого реестра в остальных регионах страны.

Данная система самостоятельно определяет потребность гражданина или семьи в назначении социальных пособий, осуществляет и контролирует выплаты, а также ведет учет расходов. Для единого реестра требуются копии паспорта члена семьи (для взрослых), свидетельства о рождении (для детей) и свидетельства о регистрации брака (при наличии), которые предоставляются через органы махалли и Пенсионный фонд.

Остальные сведения, необходимые для определения нуждаемости семьи (о доходах членов семьи: заработной плате, пенсиях, стипендиях, имеющейся недвижимости, автотранспортных средствах, безработных и так далее), автоматически получаются в электронном виде из других органов.

Как отметил аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев, использование такой системы позволит увеличить скорость работы и исключить вероятность совершения ошибок — конечно, при условии, что она проработана и отлажена.

"К этому все постепенно приходит. Сколько можно сидеть и перекладывать бумажки? А если предусмотреть механизм защиты персональных данных и противодействия мошенникам, то такая система будет не менее надежна, чем работа вручную, — сказал Коренев. — И опять же — при ее использовании меньше вариантов для коррупции. Кроме того, учитывая пандемию и необходимость исключения личных контактов, любые автоматизированные системы сейчас предпочтительнее. Поэтому инициатива абсолютно правильная".

Эксперт также отметил, что любой робот — это программа, созданная человеком и работающая по заложенному им алгоритму, поэтому система является не заместителем, а помощником.

"Систему нужно установить, обслуживать. Необходимо следить, чтобы не было ошибок, периодически обновлять программное обеспечение. Робот всегда будет работать в паре с человеком", — сказал Алексей Коренев.

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