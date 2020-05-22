Кириллова о перспективах развития ж/д коридора "Узбекистан — Кыргызстан — Китай"

Руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова рассказала, как соглашение между тремя республиками повлияет на логистику в регионе.

Радио Кириллова о перспективах развития ж/д коридора "Узбекистан — Кыргызстан — Китай"

В течение конца марта и всего апреля наблюдается серьезный рост числа перевозок по железной дороге — это касается как экспорта, так и импорта, рассказала руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Алевтина Кириллова.

"Только за первые десять дней апреля из Китая в Европу отправлены 50 контейнерных поездов, что в два раза превышает показатели предыдущего года, — отметила Кириллова. — Железная дорога сейчас является наиболее надежным видом доставки. Азиатские страны развивают свои коридоры, и одним из инициаторов этого выступает Китай. Он заинтересован в том, чтобы максимально расширять перечень маршрутов, по которым будет доставлять свои грузы: как в регионы Центральной Азии, так и в страны Европы и Персидского залива".

По словам Алевтины Кирилловой, основные реализуемые маршруты — это "Китай — Казахстан — Туркменистан — Иран", "Китай — Кыргызстан — Таджикистан — Афганистан" и "Китай — Кыргызстан — Узбекистан".

Причем последний, как отметила руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ, является очень интересным и перспективным.

Двадцатого мая, напомним, министр транспорта Узбекистана Эляр Ганиев, министр транспорта и автомобильных дорог Кыргызстана Жанат Бейшенов, заместитель генерального директора Департамента иностранного капитала и инвестиций Государственного комитета по развитию и реформе Китая Чжэнь Чипин провели встречу в формате видеоконференции, в ходе которой обсудили дальнейшие меры по реализации проекта строительства железной дороги "Узбекистан — Кыргызстан — Китай".

"Еще в 2012 году было разработано экономическое обоснование и согласовано строительство этого коридора с использованием ширины колеи 1435 миллиметров, — напомнила Алевтина Кириллова. — Однако из-за разной ширины колеи (в Китае — 1435 миллиметров, в Кыргызстане и Узбекистане — 1520 миллиметров) в 2013 году проект был заморожен. Стороны не раз возвращались к обсуждению этого вопроса, но это до сих пор спорный момент переговоров. То, что они сейчас собрались и приняли ряд решений по строительству дороги, — очень положительное движение".

Однако развитие железнодорожной инфраструктуры зависит от того, как эти страны договорятся об условиях финансирования строительства, добавила руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ.

"Китай хочет максимально быть совладельцем этой инфраструктуры. Будет ли это интересно Узбекистану и Кыргызстану — пока на этот вопрос ответа нет", — отметила она.

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